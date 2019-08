Helsinki-Vantaan uusi ruokakoira Rico etsii afrikkalaista sikaruttoa

Afrikkalainen sikarutto

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on vakava uhka suomalaiselle ja eurooppalaiselle sianlihantuotannolle. ASF on afrikkalainen sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti. Tauti on sioille tappava, sitä vastaan ei ole olemassa hoitoa eikä rokotetta. Virus ei tartu ihmiseen.Virusta ei ole todettu Suomessa. Sitä kuitenkin esiintyy muun muassa EU-alueen itäosissa, kaikissa Baltian maissa ja EU:n itäisissä naapurimaissa. Tauti leviää maasta toiseen ihmisten huolimattoman toiminnan takia ja eläinten mukana.

Lihan, lihavalmisteiden, maidon ja maitotuotteiden tuonti EU-alueelle matkustajien mukana tai yksityishenkilölle postitse lähetettyinä, on eläintautien leviämisriskin takia EU-lainsäädännöllä kiellettyä.