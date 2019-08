Maakotkaperheessä isä tuo ruoan pöytään ja emo pitää pesän siistinä

Metsähallitus

Maakotka on erityistä suojelua vaativa laji, jonka uhkana on erityisesti ollut pesien häirintä, kerrotaan Metsähuollon sivuilla. Suomen Luonnonsuojeluliiton pesäkameran sijaintipaikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Kuvassa on Metsähallituksen kuvaama pesä.