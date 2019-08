Ei kyytiä al-Holin suomalaisnaisille – hallituksen vaikea päätös jäi keskikesällä monelta huomaamatta

Kolumni

Matti Posio

Keskikesällä se vahvistui: Suomen hallitus ei lähde hakemaan lapsia ja naisia pois al-Holin pahamaineiselta leiriltä Syyriasta.

Linjaus jäi monelta huomaamatta. Aiemmin osa leirillä olevista suomalaisista vetosi isänmaahan Ylen uutisraportissa mustan burkansa suojista. He halusivat taas kasvattaa lapsiaan Suomessa. Ylen tietojen mukaan leirillä oli 33 suomalaista naista ja 11 lasta.

Naisten miehet olivat kuolleet tai kadonneet sotakentillä. Isisin Syyriaan pystyttämä kauhujen kalifaatti oli kaatunut ja siihen kohtalonsa kytkeneet naiset umpikujassa.

Yhtään oikeaa tapaa naisten tai edes heidän lastensa kotiuttamiseksi ei näytä olevan. Juuri siksi valtiojohdon päätös olla lähtemättä aktiivisesti matkatoimistoksi on toistaiseksi viisas. Muuta apua voidaan parhaiten antaa hiljaisuudessa.

Al-holiin ei noin vain marssittaisikaan valikoituja lapsia pelastamaan. Leiriä pyörittää Syyrian kurdihallinto. Osuvasti asian ilmaisi Lännen Median (4.8.) haastattelema sosiaalityön tutkija, tohtorikoulutettava Eeva Elfving: "Lastensuojelu ei lähde sotkemaan maailmalle, sosiaalitoimi ei ole mikään CIA".

Juridisesti ja moraalisesti tapaus on pelkkää ongelmaa. Oikeuksiaan peräävät nyt ihmiset, jotka ovat itse valinneet oikeuksien rikkojan puolen eli Isisin kvasivaltion.

Al-hol ei ole myöskään tavanomainen pakolaisleiri. Leirissä asuu jo 70 000 ihmistä, joista kaksi kolmesta on lapsia, kertoo kansainvälinen Punainen risti. Tälle leirille on internoitu nimenomaan Isis-kalifaatin asukkaita, joissa aivopesu vaikuttaa edelleen. "Islamilaiseksi valtioksi" itsensä nimenneen ryhmän julmuudet ovat niin kammottavia, että on vaikea uskoa tietämättömyyttä niistä tai hyväksyä olemista mukana edes statistina.

Pääministeri Antti Rinne (sd) ministereineen ja presidentti Sauli Niinistö ovat olleet julkisuudessa vähäpuheisia Suomen toimista. Kulisseista kuuluu kuitenkin päättäväistä puhinaa.

Varmasti puntariin on pantu lasten oikeudet ja aikuisilta edellytettävä moraali. Isona tekijänä on aina äänestäjän oikeustaju.

Maassamme asuvien ihmisoikeuksiin kuuluu elää turvallisessa yhteiskunnassa, johon ei ehdoin tahdoin haeta lisäriskiä Syyriasta. Suomeksi se sanottaisiin: omapa on vikansa.

Yksilöllä ei ole pelkkiä oikeuksia, vaan myös vastuunsa.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.