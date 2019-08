Vuonna 2007 perustettu Naisten Pankki on kerännyt vuosien saatossa yli 15 miljoonaa euroa

Naisten Pankki perustettiin vuonna 2007 ja sen tarkoituksena on tukea kehitysmaiden naisten ja tyttöjen yrittäjyyttä sekä koulutusta. 12 vuoden aikana Naisten Pankki on kerännyt yli 15 miljoonaa euroa. Hankkeiden piirissä on ollut yhteensä 60 000 naista ja tyttöä. Naisten Pankki on osa Kirkon ulkomaanavun toimintaa.

– Naisten Pankki on tunnustettu edelläkävijä kehitysmaiden naisten yrittäjyyden edistäjänä. On upeaa, että nykyään nimenomaan naisten ja tyttöjen tukeminen on myös Suomen valtion kehitysyhteistyön yksi painopistealue, kommentoi Naisten Pankin perustajajäsen ja ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen tiedotteessa.

Fredrik Lerneryd Opiskelijat pitävät ylhäällä tauluja, joihin on kirjoitettu kirjain "n". Käynnissä on äidinkielentunti Bozoumissa Keski-Afrikan tasavallassa. Kuva: Kirkon Ulkomaanapu

Naisten Pankin toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti kuukausilahjoituksilla. Varoja kerätään myös myymällä aineettomilla lahjoilla, jossa ajatuksena on fyysisen lahjan sijasta lahjoittaa esimerkiksi koulupuku johonkin avustuskohteista. Naisten Pankki saa myös yritys- ja yksityislahjoituksia ja järjestää erilaisia tapahtumia.

– Naisten Pankki on hyvässä iskussa ja haluamme jatkaa tätä hyvää työtä. Yksi uusista avauksistamme on muun muassa hanke, jossa Ugandaan on perustettu yhteiskunnallinen kanalayritys, Vepsäläinen toteaa.