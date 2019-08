Verottajan virheellisten kirjeiden syy löytynyt – kirjeistä ei ole löytynyt henkilötunnuksia

Juho Korpela

Verohallinnon lähettämien virheellisten verokirjeiden määrä alkaa tarkentua. 27 000 kirjeen erästä on tällä hetkellä löydetty 3000 viallista ja väärää tietoa sisältävää kirjettä. Luku nousee koko ajan, sillä verottaja tutkii jokaisen kirjeen käsin. Osa kirjeistä sisältää myös täysin oikeaa tietoa.

Virheellisten verokirjeiden syyksi on varmistumassa sovelluksen koodivirhe. Kirjeiden tulostamisesta vastaavan Edita Priman käyttämän sovelluksen bugi on paikallistettu, mutta korjaus on yhä kesken.

Verohallinnon tiedotuspäällikkö Kati Kalliomäki kertoo Lännen Medialle, että virheellisten kirjeiden sisältä ei ole löytynyt yhtään henkilötunnusta.

– Virheellisissä kirjeissä on ollut puolisoiden nimiä ja pankkitilin numeroita sekalaisessa järjestyksessä. Emme voi tässä vaiheessa kuitenkaan sulkea pois sitä, että kirjeissä olisi saman henkilön nimi ja pankkitunnus.

Kalliomäki kertoo, että kirjeiden manuaalisessa tarkistuksessa menee päiviä.

Tieto lähtenyt verottajalta oikeana

Verohallinnon ICT-palveluissa työskentelevä Mika Koskelo kertoo, että samanlaisia kirjeitä on lähtenyt samalla järjestelmällä miljoonia jo pitkän aikaa.

– Epäilemme, että teknisen ohjelmistovirheen syynä on kirje-erän kokoon liittyvä ongelma. Inhimillisestä virheestä ei ole kuitenkaan kyse. Verotusjärjestelmästä ei ole lähtenyt väärää tietoa, tämä ei liity meidän dataan.

Sekä Kalliomäki että Koskelo pitävät vikaa täysin odottamattomana ja ihmeellisenä.

– Ei kukaan olisi pystynyt olettamaan, että tällainen ohjelmisto voisi toimia näin väärin, Koskelo sanoo.

Yhtään kirjettä Verohallinnosta ei lähetetä tällä hetkellä, mutta posti saattaa kuljettaa vielä lähiaikoina viime viikolla postitettuja virheellisiä kirjeitä.