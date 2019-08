Asiantuntija ei usko vasemmiston yhdistymiseen – "Oikeistodemarit voisivat hylätä uuden puolueen ja tyytymättömyyttä olisi myös vasemmistoliiton piirissä"

Jussi Orell

Vaikka vasemmistopuolueiden paine yhteistyön lisäämiseksi on kasvanut, Sdp:n ja vasemmistoliiton yhdistyminen on epätodennäköistä. Näin arvioi valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.

Yhdistymistä ehdotti pitkän linjan Sdp-poliitikko Erkki Tuomioja Lännen Median haastattelussa sunnuntaina. Ex-ulkoministeri, kansanedustaja Tuomioja totesi, että puolueiden yhdistymiselle ei enää olisi esteitä.

– Vasemmistoliittolaiset ovat valtaosin sosiaalidemokraatteja. Voi kysyä, miksemme toimisi samassa puolueessa ja keräisi suurempaa voimaa tätä kautta. Olen tämän ennenkin todennut, ettei ole olemassa muita kuin historiallisia syitä, miksi nämä kaksi puoluetta ovat erillään, Tuomioja totesi.

Paloheimo ei usko yhdistymisen saavan laajaa kannatusta. Sen sijaan muunlaisen yhteistyön lisääminen on mahdollista.

– Jos Tuomioja haikailee vahvemman vasemmiston perään, se on mahdollista vain vahvalla yhteistyöllä. Jos puolueet yhdistyisivät, oikeistodemarit voisivat hylätä uuden puolueen ja tyytymättömyyttä olisi myös vasemmistoliiton piirissä. Myös se kanavoituisi tavalla tai toisella.

Vasemmiston yhteistyön tiivistäminen ei ole vain suomalainen ilmiö. Paloheimon mukaan syynä on maltillisen vasemmiston kannatuksen heikentyminen Euroopassa. Ääniä on valunut oikeistopopulisteille ja radikaalille vasemmistolle.

Sdp:n ja vasemmistoliiton yhdistyminen synnyttäisi Paloheimon arvion mukaan Suomen suurimman puolueen, vaikka sen kannatus ei olisikaan Sdp:n ja vasemmistoliiton yhteenlaskettu kannatus. Vasemmiston yhdistyminen voisi johtaa myös porvaripuolueiden yhteistyön tiivistymiseen.

– Politiikka on kamppailua vallasta. Kahden puolueen yhdistyminen lisäisi ainakin keskustelua siitä, pitäisikö toisellakin puolella koota voimia. 1970-luvulla käytiin keskustelua kokoomuksen ja keskustan yhdistymisestä ja keskustelua on lämmitelty sen jälkeenkin. Tämäkin yhdistyminen olisi hankalaa, sillä yhdistymisellä on puolueissa vain pieni joukko kannattajia.

Paloheimo muistuttaa kokoomuksen olevan keskustaa arvoliberaalimpi puolue. Yhteistä puolueille on usko markkinoiden toimintaan.

Tuomioja olisi valmis harkitsemaan myös vihreiden ottamista mukaan yhteistyöhön. Hän kuitenkin myönsi, että kolmen puolueen liitto olisi hankala toteuttaa.

Paloheimo pitää ajatusta yhdestä vihervasemmistolaisesta puolueesta etäisenä, sillä vihreiden talouspoliittiset linjaukset ovat osin lähempänä porvareita kuin vasemmistoa.

– Yhdistävä tekijä ovat tasa-arvoteemat, jotka ovat vihreillä ja vasemmistolla vahvempia kuin porvaripuolueilla. Vihreät luottaa kuitenkin enemmän markkinoihin kuin Sdp ja vasemmistoliitto, Paloheimo toteaa.