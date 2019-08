Runsas ruutuaika on yhteydessä lasten ylipainoon

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemä tutkimus osoittaa, että runsas ruutuaika on yhteydessä lapsen ylipainoon. Liikunnan määrästä riippumatta ruudun ääressä viihtyminen lisäsi suomalaislasten riskiä ylipainoisuuteen ja vyötärölihavuuteen, todetaan Helsingin yliopiston tiedotteesta. Tulos oli sama riippumatta lapsen iästä, sukupuolesta, äidinkielestä tai unen ja vapaa-ajan liikunnan määrästä. Yhteys ruutuajan ja ylipainon välillä löytyi myös eniten liikkuvilta lapsilta.

Tutkimuksen tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että runsas ruutuaika lisäisi suoraan ylipainoa.

– On huomioitava, että tämä poikkileikkaustutkimus ei kerro syy-seuraussuhteesta. Voi olla, että ylipainoiset lapset viettävät enemmän aikaa ruudun ääressä tai että runsas ruutuaika johtaa ylipainoon, tutkija Elina Engberg Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanista sanoo tiedotteessa.

Lasten vyötärölihavuuden ja ruutuajan välistä suhdetta on tutkittu vain vähän. Engberg uskoo, että aihetta on syytä tutkia laajemminkin.

– Tutkimuksessa ei myöskään mitattu liikunnan tehoa, vaan kysyttiin vapaa-ajan liikuntaan käytettyä aikaa. Lisätutkimuksia ruutuajan, liikunnan ja ruokavalion yhteisvaikutuksista lasten painoon tarvitaan.

Alkuvuodesta julkaistusta THL:n tilastosta selviää, että suomalaislapsista lähes joka neljäs on ylipainoinen. 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia. Lihavia saman ikäryhmän pojista on 8 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia.

Ruutuajan yhteyttä ylipainoon selvitettiin The Finnish Health in Teens study – Fin-HIT -aineistolla, jossa on mukana yli 10 000 9–12-vuotiasta lasta ympäri Suomen. Lapset ilmoittivat tutkimuksessa, kuinka paljon he katsovat televisio-ohjelmia ja elokuvia ruudulta ja käyttävät tietokonetta istuen kouluajan ulkopuolella. Lapsilta mitattiin lisäksi pituus, paino ja vyötärönympärys.