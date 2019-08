Suolen tyhjentäminen on turhaa – Suomalaistutkijoiden mukaan paksusuolileikkaukseen saapuva ei hyödy suolen valmistelusta

Suolen valmistelu ennen paksusuolileikkausta on yleistä Amerikassa, mutta Suomessa tapaan on suhtauduttu pidättyväisesti. Muutama vuosi sitten julkaistiin useita laajoja retrospektiivisiä tutkimuksia, joiden mukaan suolen valmistelu yhdistettynä suun kautta otettuihin antibiootteihin ennen leikkausta vähentäväisi merkittävästi leikkausalueen infektioita. Euroopassa suolen valmistelua ei ole viime vuosikymmeninä tehty. Amerikassa kirurgiyhdistykset taas suosittelevat suolen tyhjentämistä. Suomalaisten suhtautumista valmisteluun perustellaan satunnaistettujen tutkimusten puuttumisella. Suomalaistutkijoiden tuore tutkimus osoittaa, että suhtautuminen on ollut perusteltua eikä raskaasta suolen valmistelusta ole potilaalle hyötyä.

– Suolen valmistelu on potilaalle raskas toimenpide, joten sen tekeminen on perusteltua vain, jos siitä on potilaalle aidosti hyötyä. Aiheesta ei kuitenkaan ollut tehty ainoatakaan satunnaistettua seurantatutkimusta, joten päätimme tehdä sellaisen, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Laura Koskenvuo HUSista tiedotteessa.

Helsingin ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa sekä Keski-Suomen ja Seinäjoen keskussairaaloissa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin 400 suunniteltuun paksusuolenleikkaukseen tulevaa potilasta. Osallistujista puolet yhdistivät suun kautta otettuihin antibiootteihin suolen tyhjennyksen ja puolet jättivät valmistelun väliin.

– Meidän tulostemme mukaan ryhmien hoitotulokset eivät eronneet toisistaan. Suolen valmistelu ei vähentänyt leikkausalueen infektioita eikä leikkauskomplikaatioiden määrää tai vaikeusastetta. Myöskään sairaalahoitopäivien määrässä ei ryhmien välillä ollut eroa, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, dosentti Ville Sallinen HUSista.

Tutkimus julkaistiin The Lancet -lehdessä. Tutkimusta rahoittivat Vatsatautien tutkimussäätiö, Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö sekä HUS.