Rintasyöpään sairastuneelta kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahilta otettiin koepalat

Aki Taponen

Rintasyövän takia sairaslomalle jäänyt kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah leikattiin maanantaina. Näin kertoo puolueen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Antero Laukkanen.

Laukkasen mukaan eduskuntaryhmässä on sovittu, seurataan tilannetta rauhallisesti ja odotetaan tutkimustuloksia.

– Kaikki toivomme, että Sari voi jatkaa puheenjohtajana varapuheenjohtajien avustuksella. Jos tilanne vakavoituu, kutsutaan koolle ylimääräinen puoluekokous.

Kristillisdemokraattien sääntömääräinen puoluekokous on Oulussa jo 24–25. elokuuta.

Essayah kertoi viime lauantaina jäävänsä kahden viikon akuutille sairauslomalle ja harkitsevansa sairauslomansa aikana, asettuuko enää ehdolle puheenjohtajaksi Oulussa.

Laukkasen mukaan tällä hetkellä ei puheenjohtaja-asiassa ole mitään syytä panikoida.

– Hän on ollut tämän viikon maanantaina leikkauksessa ja on otettu koepalat, jotta tiedetään, mikä vakavuusaste on. Kukaan ei halua aiheuttaa hänelle paineita mihinkään suuntaan, jotta hänellä on rauha ja tila miettiä.

– Kaikkien toiveena on, että hän pystyy jatkamaan. Mutta jos hän kokee, ettei enää pysty, niin sitten kutsutaan ylimääräinen puoluekokous koolle, Laukkanen sanoo.

Kukaan ei ole ilmoittautunut Essayahin haastajaksi Oulun puoluekokouksessa. Sen sijaan puolueen varapuheenjohtajiksi on useita ehdokkaita.