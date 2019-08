Teija Tiilikainen Hybridikeskuksen johtoon

Valtiotieteiden tohtori Teija Tiilikainen on nimitetty Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtajaksi. Tiilikainen siirtyy tehtävään Ulkopoliittisesta instituutista, jota hän on johtanut vuodesta 2010.

– Hybridikeskus on hieno, uusi haaste toisen ja viimeisen toimikauteni tullessa päätökseen Ulkopoliittisessa instituutissa. Keskuksessa on tehty hyvää työtä ja se on saavuttanut lyhyessä ajassa vahvan aseman alalla tuomalla EU:n ja Naton jäsenmaiden ja instituutioiden toimijat yhteen sekä järjestämällä muun muassa koulutusta ja harjoituksia. Hybridiuhat ovat tulleet pysyväksi osaksi niin Suomen kuin muidenkin demokraattisten yhteiskuntien turvallisuusympäristöä, minkä vuoksi on tärkeää, että niiden tuomiin haasteisiin vastataan yhteistyössä, Tiilikainen kommentoi nimitystään tiedotteessa.

Hybridikeskuksen johtokunnan puheenjohtaja Jori Arvonen sanoo olevansa hyvin tyytyväinen Tiilikaisen valintaan. Hän kiittää Tiilikaisen monipuolista osaamista ja vankkaa johtajakokemusta.

– Keskus on parin vuoden startup-vaiheen jälkeen saavuttanut tilanteen, jossa on hyvä arvioida, mihin suuntaan sitä tulee jatkossa kehittää. Tämä edellyttää näkemystä ja johtajuutta. Euroopan unionin ja Naton puitteissa tehtävässä yhteistyössä hybridiuhkiin varautumisessa on edetty parin viime vuoden aikana hyvin. Keskuksen on kyettävä fokusoimaan toimintaansa niin, että se tuottaa jatkossakin lisäarvoa jäsenmailleen sekä EU:lle ja Natolle, Arvonen kertoo.

Ennen Ulkopoliittista instituuttia Tiilikainen on työskennellyt muun muassa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtajana sekä poliittisena valtiosihteerinä ulkoministeriössä.

Hybridikeskusta sen perustamisesta asti johtanut Matti Saarelainen siirtyy Suojelupoliisin palvelukseen lokakuun alussa.

Vuonna 2017 perustettu Hybridiuhkien osaamiskeskus toimii jäsenmaiden virkamiehistä ja asiantuntijoista koostuvien verkostojen rakentajana sekä EU:n ja Naton yhteistyön edistäjänä. Keskuksella on tällä hetkellä 23 jäsenmaata.