Ruokaturva ja ilmastokriisi on mahdollista hoitaa samaan aikaan, mutta lihankulutuksen on vähennyttävä

"Suomessa ja länsimaissa maata jne. riittää tarpeeksi länsimaiseen elämäntapaan!"



Niinkö? Esimerkiksi Brasiliassa parturoidaan valtavasti sademetsää länsimaiden lihan ja karjanrehun kulutuksen tyydyttämiseksi. Kyse ei ole maapinta-alan riittävyydestä, vaan siitä, että metsää tarvitaan ilmakehän hiilidioksidin sitomiseksi.



"Ongelma on nämä kehitysmaat jossa väestö lisääntyy vaikka eivät pysty elättämään edes itseään!"



Levität yleistä harhaluuloa. Väestönkasvulla ei ole juurikaan yhteyttä maailman aliravitsemukseen. Lähes kaikki nykyajan nälänhädät johtuvat poliittisista ja ympäristösyistä. Poliittisiin syihin kuuluvat sodat ja muut konfliktit, ja ympäristösyistä tärkein on kuivuus, josta on tullut entistä suurempi ongelma ilmastonmuutoksen myötä:



https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4l%C3%A4nh%C3%A4t%C3%A4#Syit%C3%A4



Ilmakehän hiilidioksidimäärän kasvusta valtaosa on peräisin länsimaiden viimeisen sadan vuoden aikana tuottamista päästöistä. Kehitysmaiden osuus päästöistä on vähäinen, mutta monesti niiden asukkaat kärsivät ilmastonmuutoksesta kaikkein eniten.



"Jos sallimme niin levittävät elämäntapansa ja ongelmansa koko maailmaan!"



Länsimaiset elämäntavathan ne ylensyömisineen ja liikakulutuksineen pyrkivät leviämään muihin maihin, ja se kehitys on pysäytettävä. Länsimaiden pitää laskea kulutuksensa sellaiselle tasolle, että se on tasapainossa ympäristön uusiutumiskyvyn kanssa. Me suomalaisetkin olemme suuria ylikuluttajia – siis osa ongelmaa. Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa:



https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/



Mars perehtymään aiheeseen ennen enempää kommentointia!:



https://horisontti.wfp.org/ilmaston-vaihtelu-ja-%C3%A4%C3%A4ris%C3%A4%C3%A4ilmi%C3%B6t-n%C3%A4l%C3%A4n-kasvun-taustalla-a64010553ea2