Osa vanhemmista ei halua lapsensa osallistuvan kaikkeen yhteiseen opetukseen – Vanhempainliitto tukee opettajia

Ilkka Hemmilä

Vanhempainliittoon ei ole ollut yhteydessä vanhempia, jotka haluavat vetää lapsensa pois tiettyjen aiheiden kouluopetuksesta. Sen sijaan liittoon on ollut yhteydessä opettajia, jotka ovat kysyneet neuvoa kyseisissä tilanteissa toimimiseen.

Opettajien yhteydenottojen perusteella vanhempia arveluttaneet teemat ovat liittyneet maailmankatsomuksellisiin asioihin, kertoo Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Taustalla on ollut esimerkiksi uskontoon, sukupuolen moninaisuuteen, seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen tasa-arvoon kytkeytyviä kysymyksiä.

– Yksityiskohtana voisi mainita Setan kouluvierailut. Opettajat ovat pohtineet, mitä vanhemmille vastataan, kun he eivät halua, että oma lapsi osallistuu vierailuille.

Vanhempainliitto on sitoutunut kansallisesti hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan ja tukee opettajia sen pohjalta. Lapsilla on oikeus saada opetusta opetussuunnitelmaan kirjatuista sisällöistä, ja kouluilla on ne velvollisuus toteuttaa.

– Pyrimme tietenkin rakentavaan dialogiin siltä pohjalta, että perheissä on erilaisia käsityksiä maailmasta. Koti kasvattaa omalla tavallaan, mutta yhteiskunta asettaa koulun tavoitteet.

Siimes korostaa, että neuvontapyyntöjen määrä ei ole suuri. Hänen mukaansa muutamia opettajia vuosittain ottaa Vanhempainliittoon yhteyttä asiaan liittyen.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoi tiistaina, että hänen luonaan on käynyt joitain vanhempia vaatimassa, ettei heidän lapsilleen opetettaisi tiettyä oppiainetta tai aihekokonaisuutta.

Heinonen liitti ilmiön yhteiskunnan yksilöllistymiseen. Myös hänen mukaansa pyynnöt liittyvät tyypillisesti maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin.

Vanhempainliiton Siimes arvioi, että on olemassa selkeä syy, miksi järjestöä ei ole pyydetty ajamaan asiaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olemme ihan julkisesti todenneet, että Suomen kouluissa annetaan opetussuunnitelman mukaista opetusta, Siimes kommentoi.

– Vanhempainliitto puhuu vanhemmuuteen ja kouluun liittyvistä asioista hyvin yleisellä tasolla, eikä juurikaan ota kantaa yksittäisiin oppiaineisiin tai maailmankatsomuksiin.

Halu jättäytyä pois omien arvojen vastaisesta koetusta opetuksesta on jossain määrin ymmärrettävä, arvioi kasvatustieteen professori Katariina Holma Oulun yliopistosta.

Omantunnonvapaus on Holman mukaan erittäin tärkeä arvo ja tiettyyn rajaan asti asioista voi neuvotella, Holma sanoo.

– Lestadiolaisethan ovat meillä saaneet jäädä pois tanssin opetuksesta tai television katselusta. Toisaalta tällaiset jutut eivät ole tiedollisia sisältöjä vaan enemmänkin opetusmuotoja.

Sen sijaan opetussuunnitelman asiasisällöistä, jotka perustuvat tieteelliseen tietoon, ei oppilas voi hänen mukaansa jäädä pois.

Opetushallituksen Heinonen puolusti tiistaina opetussuunnitelmaa toteamalla, että se pohjautuu tieteelliseen tietoon. Myös Katariina Holma puolustaa tieteen itseään korjaavaa luonnetta.

– Tieteen tapa tuottaa tietoa on luotettavampi kuin muut tavat. Sen takia on oikein, että yhteiskunta tarjoaa oppilaille tämäntyyppistä tietoa riippumatta siitä, mihin perheeseen he ovat sattuneet syntymään.

Holma huomauttaa, että koulun kuuluu välittää yhteiskunnan yhteisiä arvoja. Hän kuitenkin toivoo, että asiaa käsitellessä säilyy tervehenkisen keskustelun ilmapiiri.

– Meillä on monikulttuurinen maailma, jossa on erilaisia näkökulmia. Neuvottelu on välttämätöntä. Muuten joudutaan sellaisiin kupliin, ettei demokratia voi toimia.