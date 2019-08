Liikenneturvan kysely: Joka neljättä autoilijaa ärsyttää antaa tilaa suojatielle pyrkiville jalankulkijoille

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan joka neljäs autoilija kokee ajamisen hitaaksi ja ärsyttäväksi, jos antaisi tilaa jokaiselle suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle. Viidesosa kyselyyn vastanneista jalankulkijoista kokee, että heidän usein käyttämillään reiteillä on suojateitä, joiden ylittämistä pelkää. Kaksi viidestä kertoo joutuneensa kävelijänä suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen. Kolme viidestä pitää kuitenkin suojatien ylittämistä jalankulkijana turvallisena.

– Kuljettajan on annettava tietä suojatietä ylittämään aikovalle kävelijälle. Emme ole liikenteessä yksin vaan siihen kuuluu toisten tienkäyttäjien huomioon ottaminen ja yhteisten sääntöjen kunnioitus. Jos tien antaminen ärsyttää, on muutettava omaa asennetta, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen sanoo tiedotteessa.

Liikenneturva kartoitti suomalaisten suojatiekokemuksia kyselyllä alkukesästä 2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 1082 vastaajaa, joista autoilevia oli 78 prosenttia.

Koulujen alkaessa Liikenneturva muistuttaa, että aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisesta koulumatkasta, jossa tien ylitys on usein se riskialttein kohta.

– Lapsen koulumatka ei koostu pelkistä suojateistä, mutta tien ylitys on monen reitin varrella se paikka, jonka turvallisuus huolettaa eniten. Meidän aikuisten on yhdessä vastattava lasten liikenneturvallisuudesta, riippumatta siitä, ovatko lapset omia vai naapureiden. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja kulkemaan sääntöjen mukaan, tähdentää Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen tiedotteessa.

Viimeiseen kolmeen vuoteen lapsille ja nuorille ei ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta.

– Muutos suojatiekulttuurissamme on käynnissä. Paljon on vielä tehtävää, ja kaikki voivat vaikuttaa kehitykseen. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Yhteiskunnan tasolla koulutien turvallisuus on tärkeä turvallisen arjen mittari ja yhdenvertaisuuskysymys. Tieliikenteen turvallisuus on osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta, johon on hallitusohjelmassakin kiinnitetty huomiota, Tarvainen korostaa.