Työsuojeluviranomainen muistuttaa: Väkivallan uhkaan tulee varautua myös kouluissa ja päiväkodeissa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston mukaan väkivallan uhkaa koetaan yhä enemmän työpaikoilla.

Uhkaa koetaan kaikilla aloilla, mutta useimmin sitä esiintyy terveydenhoitoalan potilastyössä ja sosiaalialalla, turvallisuustoimialalla, kaupan- sekä hotelli- ja ravintola-alalla, kuljetusalalla ja tukipalveluissa kuten kiinteistönhoidossa, mutta nykyisin myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Päiväkodeissa ja kouluissa yhä useampi on kokenut työssään väkivallan uhkaa. Useimmiten tilanne on liittynyt siihen, että lapsi on syystä tai toisesta käyttäytynyt hyvin aggressiivisesti. Lasten haasteellinen käytös ja moninaiset ongelmat johtavat ajoittain hyvinkin hankaliin tilanteisiin.

Työsuojeluviranomainen haluaa muistuttaa näin koulujen alkaessa, että väkivallan uhkaan tulee varautua myös päiväkodeissa ja kouluissa.

Tehdyn riskienarvioinnin pohjalta tulee laatia menettelytapaohjeet uhkaavien tilanteiden varalle.

On muistettava, että ohjeistuksen tulee olla riittävän konkreettinen ja työpaikan arkeen soveltuva. Esimerkiksi kouluissa väkivallan uhan hallitsemiseksi ei aina riitä ohje pitää ulko-ovet lukossa.

Mikäli esimerkiksi luokassa on aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas, tarvitsee henkilökunta oman turvallisuutensa vuoksi toimintaohjeet, jos oppilas esimerkiksi heittää tuolin häntä kohden. Jos lasten käytös on haasteena, on erittäin tärkeää, että työntekijät saavat myös riittävästi koulutusta haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen kohtaamiseen.

On myös ammatteja, joihin liittyy ilmeinen väkivallan uhka. Sitä lisäävät yksintyöskentely erityisesti ilta- ja yöaikaan, päihtyneiden asiakkaiden vastaanotto ja kohtaaminen, lääkkeiden, rahan tai arvotavaroiden käsittely sekä asiakkaan etuuksien tai oikeuksien käsittely ja päätöksenteko. Myös työpaikan sijainti rauhattomalla alueella tai syrjäisessä paikassa voi lisätä väkivallan uhkaa.

Uhan ollessa ilmeinen työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on riittävät turvallisuusjärjestelyt, mahdollisuus hälyttää apua sekä menettelytapaohjeet uhkaaviin tilanteisiin.

Työturvallisuuslaki edellittää työntekijän voivan työskennellä turvallisesti terveyttään menettämättä. Työnantaja vastaa siitä, että väkivallan uhka on työpaikalla hallinnassa.