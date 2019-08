Eurajoen Järvenpääntien läheisyydessä syttyi maastopalo sunnuntaina iltapäivällä. Paloalue on nyt saatu rajattua, eikä leviämisvaaraa enää ole. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustöitä jatketaan vielä useita tunteja.

Ensimmäinen ilmoitus palosta saatiin puoli kolmelta iltapäivällä. Pelastuslaitos tiedotti viiden jälkeen, että kohteessa on sammutustöissä 16 pelastuslaitoksen yksikköä, rajavartiolaitoksen helikopteri sekä kulokone. Myöhemmin yksiköitä on tullut lisää, ja tällä hetkellä paloa on sammuttamassa 20 Satakunnan pelastuslaitoksen yksikköä.

Satakunnan Kansan mukaan palanut alue on kooltaan noin kolme hehtaaria.