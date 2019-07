OAJ haluaa opettajien lähtöpalkaksi 3000 euroa ja ensimmäiselle työvuodelle kevennetyn työvelvollisuuden

Milla Granlund

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille opettajille lähtöpalkaksi 3000 euroa. OAJ:n mukaan alalle hakeutuvien määrän lasku kertoo huonosta palkkauksesta ja työolosuhteista. Järjestö haluaa myös helpotusta opettajien uran alku- ja loppupäähän ja vaatii lastentarhan opettajien siirtämistä opetusalan sopimusten piiriin.

OAJ:ssa uskotaan, että palkkauksella voidaan vaikuttaa pätevän opetushenkilöstön löytymiseen myös tulevaisuudessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkat ovat alle 3000 euroa. Palkoissa on OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan parantamista myös johtotasolla. Kiinnostus rehtoriksi kouluttautumiseen on Luukkaisen mukaan myös laskussa. Halukkuuteen kouluttautua rehtoriksi vaikuttaa sekä koulutuksen maksullisuus että palkkataso.

– Kun oppilaiden määrät ovat kasvaneet, oppilaitoksia on yhdistetty ja yhden rehtorin vastuulla on useampikin koulu, on rehtoreiden työn määrä kasvanut. Toki heilläkin kysymys on palkkatasosta. Lukiossa aineenopettajaan verrattuna rehtorin palkka voi jäädä jopa huonommaksi, kun työaika on erilainen, Luukkainen toteaa.

Rehtoreiden työtaakkaa OAJ helpottaisi palkkaamalla kouluihin ja oppilaitoksiin enemmän apulaisrehtoreita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Virka-apulaisrehtoreita tulisi saada kouluihin rehtoreiden avuksi selkeästi enemmän, kuin mitä nyt on. Työnantajan vastuulla on perustaa virkoja, Luukkainen muistuttaa.

OAJ haluaa paremman palkan lisäksi opettajille ensimmäisen työvuoden ajaksi kevennetyn työvelvollisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaisi vanhemmalta kollegalta saatua mentorointia.

– Opetustyötä kevennettäisiin ensimmäisen vuoden aikana. Uusi opettaja saisi kokeneen kollegan kanssa tehdä yhdessä töitä. Opettajan koulutusta ei voi milloinkaan tehdä niin, että se vastaisi kaikkia tilanteita koulussa. Koulutyö on hyvin vaativaa uudelle opettajalle. Vanhempi kollega olisi tukena, Luukkainen kuvailee.

Luukkainen uskoo, että malli tarjoaisi mielekästä tekemistä myös työuransa loppupuolella oleville, jotka saisivat neuvoa nuoria kollegoita työajalla.

Lue myös:

Yhä useampi lapsi asuu yli viiden kilometrin päässä koulusta – paitsi Etelä-Suomessa