Kirjeiden hinnasto muuttuu – kevyiden paperikirjeiden ja joulukorttien hinnat pieneen nousuun

Posti muuttaa kotimaan käteismaksullisten kirjeiden hinnastoaan.

Elokuun lopusta alkaen kirjeet jaetaan grammapainon mukaan neljään painoluokkaan aikaisemman kuuden sijasta. Uudet painoluokat muuttavat kirjeiden hinnastoa niin, että toisissa painoluokissa hinnat nousevat, toisissa laskevat.

– Yhä useampi postimerkki ostetaan muualta kuin Postin omasta myymälästä, kuten ruokakaupoista, kioskeilta ja Postin verkkokaupasta. Uudistuksen etuna on entistä selkeämpi hinnasto, Tuija Åkerman Postin kuluttajakirjepalveluista sanoo.

30. elokuuta alkaen enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on 1,60 euroa. Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta puolestaan on Priority-luokassa 1,70 euroa. Molemmissa hinnannousua on kymmenen senttiä.

Painavimmissa kotimaan kirjeissä hinnat puolestaan laskevat. Esimerkiksi painavimman luokan, 1001g–2000g, kotimaan kirjeen hinta on elokuun lopusta alkaen 9,60 euroa. Painavien kirjeiden hinta putoaa näin 5,40 euroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Joulukorttien lähetyskin tulee tulevaisuudessa aiempaa kalliimmaksi. Vastaisuudessa joulutervehdys maksaa 1,10 euroa aiemman 1,05 euron sijaan.

Kaikki ennen hinnankorotusta ostetut kotimaan ja ulkomaan ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös muutoksen jälkeen. Vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi käyttää edelleen lähettämiseen.

Niiden arvo vastaa kotimaan ikimerkkiä jonka arvo on 1,60 euroa.

Kevyimpään kirjeeseen tai postikorttiin riittää yksi ikimerkki, seuraavaan uuteen painoluokkaan (51-250 g) riittää kaksi ikimerkkiä ja kolmanteen painoluokkaan (251-1000 g) tarvitaan 4 ikimerkkiä. Painavimmat kirjeet kahteen kiloon asti kulkevat kuudella ikimerkillä.

Kaikkien kirjepalveluiden uudet hinnat ovat nähtävillä Postin kotisivuilla olevasta hinnastosta www.posti.fi/hinnat. Muutokset eivät koske sopimusasiakkaiden hintoja.