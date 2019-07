Ympäristöoikeuden professori kultasakaalista: Keskustapoliitikkojen puheet voi nähdä yllytyksenä rikokseen

Jami Jokinen

Kultasakaalin juridinen asema Suomessa on täysin yksiselitteinen. Laji on rauhoitettu luonnonsuojelulailla, ja omin voimin maahan tulleen yksilön tappaminen on rikos.

Näin toteaa Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, joka näkee tulokaslajia koskevassa keskustelussa tarkoituksellista hämmentämistä.

– Vastuuttomia kommentteja. Ne voi nähdä yllytyksenä luonnonsuojelurikoksen tekemiseen, hän sanoo kultasakaalin tappamista vaativista keskustapoliitikkojen puheista.

Suomessa tehtiin aiemmin tällä viikolla ensimmäinen varmistettu havainto kultasakaalista.

Maa- ja metsätalousvaliokunta linjasi keväällä mietinnössään, että kyseessä olisi vieraslaji, joka tulee hävittää Suomesta. Suurinta ääntä asiassa ovat viime päivinä pitäneet kansanedustaja Mikko Kärnä ja valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari.

Kalmari vaatii kultasakaalin välitöntä poistamista Suomesta ja hän antaisi tämän metsästäjien tehtäväksi. Kärnä oli vielä suorasanaisempi.

– Kultasakaali ei kuulu Suomen luontoon ja sellaiset on tapettava pois tavattaessa. Nirri pois, hän totesi Facebook-päivityksessään perjantaina.

Määttä kehottaa niin poliitikkoja kuin muitakin erottamaan omat toiveensa voimassaolevasta lainsäädännöstä.

Kultasakaalin asemaan liittyy kolme lakia: EU:n vieraslajiasetus ja sen kansallinen toimeenpano, luonnonsuojelulaki ja sen taustalla oleva luontodirektiivi sekä lisäksi metsästyslaki.

– Keskustelussa näkyy, ettei kolmen lain kokonaisuus ole kaikille hahmottunut. Jostain syystä hyvin selvää asiaa halutaan myös hämmentää, Määttä miettii.

– Juridisesti on täysin selvää, ettei valiokunnan lausunnolla ole tässä asiassa mitään merkitystä. Sillä ei voida muuttaa lakien sisältöä, eikä kenenkään kannata lähteä rikolliselle polulle sen pohjalta.

Maa- ja metsätalousministeriö linjasi perjantaina tiedotteessaan, että nyt tavattu kultasakaali on asiantuntijoiden mukaan tullut Suomeen omin voimin. Siksi kyseessä on lain suojaama tulokaslaji.

Määtän mukaan tulkinta on oikea, eikä asiaa voi oikeudellisesti mitenkään arvioida toisin.

Jos joku kuitenkin päättäisi esimerkiksi poliitikkojen kehotuksesta ampua nyt tavatun tai mahdollisesti myöhemmin ilmaantuvan kultasakaalin vieraslajina, hänellä pitäisi olla vahvat perusteet väittää, että yksilö on tarkoituksella tuotu Suomeen.

– Jos eläinyksilöä metsästää tai kajoaa siihen muuten, asiasta pitää olla varma. Muuten mennään rikolliselle polulle.

Kansanedustaja Kärnä toteaa Facebookissa, että tarvittaessa kultasakaaliin liittyvää lainsäädäntöä on "tarkennettava".

Suomessa ei kuitenkaan voida tehdä mitään lainmuutoksia, jotka mahdollistaisivat tulokkaansa saapuneen kultasakaalin hävittämisen kokonaan.

Nykytilanne siis suojaa omin avuin maahan saapuneet yksilöt luonnonsuojelulain nojalla.

Jos asia päätettäisiin avata eduskunnassa uudelleen, kultasakaali voitaisiin määritellä riistalajiksi. Tämä oli myös edellisen hallituksen ehdotus, joka maa- ja metsätalousvaliokunnalle ei kelvannut.

Lainmuutoksen jälkeen kultasakaalia voitaisiin periaatteessa metsästää – mutta vain, jos lajin kanta olisi kestävällä pohjalla. Niinpä hävittäminen ei tulisi kysymykseen edes lainmuutoksella.

Kokonaan lainsuojatonta kultasakaalista ei voi tehdä, koska kyse on EU-tasolla tulokas- eikä vieraslajista.