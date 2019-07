Sakaali jakaa hallituspuolueita – luonnonsuojeluliitto muistuttaa tulokaslajin olevan rauhoitettu

Ilmasto lämpenee ja luontotyypit ja eläinlajit siirtyvät pohjoisemmaksi.



Sakaali on saapunut Suomeen kuten osattiin odottaa.



Se on tulokaslaji ja suojeltu sellainen, jonka puolella on myös EU-oikeus. Tervetuloa! #sakaali #kultasakaali