Rikosseuraamuslaitos irtisanoo Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salmisen

Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salminen on päätetty irtisanoa, kertoo Rikosseuraamuslaitos (Rise).

Rise kertoo tiedotteessa, että irtisanomiseen on virkamieslain perusteella erittäin painava syy, sillä Salminen on toiminut virkamiehen käyttäytymisnormien ja esimiesasemansa vastaisesi ja työnantaja on menettänyt luottamuksensa häneen.

Risen mukaan hänen tekonsa ovat olleet omiaan vaarantamaan yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan.

Salmisen epäiltiin syyllistyneen virkasalaisuuden ja -velvollisuuden rikkomiseen, mutta häntä vastaan ei nostettu syytettä. Valtakunnansyyttäjänvirasto teki asiassa 2.7. syyttämättäjättämispäätöksen. Salmisen epäiltiin luovuttaneen Jari Aarniolle, Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön entiselle päällikölle, erästä vankia koskevia tietoja.

– Salmisen menettelystä ei ole aiheutunut kyseisen vangin yksityisille eduille vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Sen sijaan Salmisen menettely on ollut erityisesti asian taustat huomioiden haitallista viranomaistoiminnan yleiselle luottamukselle, Rise kertoo tiedotteessa.