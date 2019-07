Jo viides kuuttikuolema verkkokalastuskiellon päättymisen jälkeen

Metsähallitus on julkaissut eilen tiedon viidennestä hukkuneesta kuutista sen jälkeen, kun saimaannorppaa suojaava verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Kuutti oli löytynyt Pihlajavedeltä Savonlinnasta perjantaina 19. heinäkuuta. Löydetty kuutti oli 18 kiloinen naaras.

WWF Suomen julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että Metsähallituksen arvion mukaan vain noin 40 prosenttia norppakuolemista tulee tietoon. Verkkokalastuksen saimaannorpan levinneisyysalueilla kieltävä kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen on allekirjoittanut jo lähes 76 000 ihmistä.

– Verkkokuolemat ovat suurin välitön uhka saimaannorpalle. Lisäksi talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on vakava ja nopeasti kasvava uhka, mutta siihen voimme vaikuttaa hitaasti. Kalaverkkojen poistaminen norppavesiltä sen sijaan on Suomen ja kalastajien omassa päätösvallassa oleva asia. WWF:n jo pitkään vaatima verkkokalastuskiellon jatkaminen heinäkuun loppuun on välttämätöntä, jotta suojelutoimilla aikaan saatua kannan kasvua ei vaaranneta, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

WWF ei kuitenkaan halua syyllistää kalastajia.

– Tällä havainnolla emme halua syyllistää kalastajia, jotka ovat yleensä tavattoman pahoillaan aiheuttamistaan verkkokuolemista. Mielipidetutkimusten mukaan Saimaan asukkailla on voimakas halu suojella uhanalainen saimaannorppa, Tolvanen toteaa.

Lue myös:

Ministeriö huolestui norppakuolemista – ryhtyy toimeen heti lomien jälkeen (TS+)

"Kuuttikuolemat ovat herättäneet muutkin kuin minut" – Kansalaisaloite verkkokalastuskiellosta Saimaalla etenee eduskuntaan