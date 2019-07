Oksentelu ja lihaskouristukset kertovat koiran sinilevämyrkytyksestä – Kennelliitto muistuttaa, ettei koiran pidä juoda merivettä lainkaan

Koiran sinilevämyrkytyksen tunnistaa rajuista oireista, joita ovat oksentelu, ripulointi, lihaskouristukset, koordinaatiokyvyn heikkeneminen ja voimakas vapina, kertoo Suomen Kennelliitto tiedotteessaan. Myös puhdas merivesi aiheuttaa suurina määrinä koiralle huonovointisuutta ja suolamyrkytyksen.

Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula ohjeistaa pesemään koiran turkin ja huuhtelemaan sen huolellisesti, jos koira pääsee karkaamaan uimareissulle sinilevän joukkoon, sillä sinilevälle altistuneen koiran iho voi ärtyä.

Jori Liimatainen Kyyn purema voi olla koiralle hengenvaarallinen.

Koiran vaarana ei ole kesällä vain kuumuus ja sinilevä, vaan myös kyyt ja punkit. Kyyn purema voi olla koiralle hengenvaarallinen. Mikäli kyy pääsee iskemään koiran kimppuun, on koira tai vähintään puremakohta pidettävä paikallaan, jotta myrkky ei pääse leviämään. Koira tulee kantaa autoon, mikäli se on mahdollista, ja viedä välittömästi eläinlääkäriin. Koiralle tulee antaa kyytabletti vain siinä tapauksessa, että puremakohta on hengitysteiden läheisyydessä tai turvotus uhkaa tukkia hengitystiet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hyönteisten pistot ovat yleensä koiralle vaarattomia, vaikkakin kutisevia, kesävaivoja. Ampiaisen pisto etenkin pään alueelle voi kuitenkin aiheuttaa allergisen reaktion ja hengitysteiden turpoamisen. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.

Punkeilta suojautuminen on tärkeää paitsi lemmikin, myös ihmisten vuoksi. Koirille on olemassa erilaisia valmisteita, joilla punkeilta voi suojautua ja punkkisyyni on hyvä tehdä joka päivä etenkin silloin, jos oleilee alueella, jossa punkkeja esiintyy runsaasti. Mikäli koiran iholta löytyy punkki, tulee se poistaa välittömästi. Puremakohta on myös hyvä desinfioida, Kennelliiton tiedotteessa ohjeistetaan.