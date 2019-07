Kahden nokkakolarissa olleen thaimaalaisen marjanpoimijan tila on vakava, mutta vakaa – kahdeksan muuta poimijaa jatkaa mustikanpoimimista todennäköisesti jo lähipäivinä

Petteri Lindholm

Hannu Toivonen

Helsinki

Kahden Peräseinäjoen nokkakolarissa loukkaantuneen thaimaalaisen marjanpoimijan tila on vakava, mutta vakaa. Kahdeksan muuta onnettomuudessa lievemmin loukkaantunutta pääsee pois sairaalasta tiistai-iltana tai keskiviikkoaamuna, kertoo lappilaisen Polarica-yrityksen toimitusjohtaja Jukka Kristo.

– Lievemmin loukkaantuneita seurataan vielä sairaalassa, ettei heillä ole aivotärähdystä, Kristo sanoo.

Onnettomuuteen joutuneet thaimaalaiset poimijat ovat lappilaisen Polarican palveluksessa. Onnettomuudessa marjanpoimijoista loukkaantuivat vakavasti kuljettaja ja kuljettajan vieressä istunut henkilö. Myös henkilöautoa kuljettanut suomalainen keski-ikäinen mies loukkaantui onnettomuudessa.

Thaimaalaisista marjanpoimijoista yhdeksän on miehiä ja yksi nainen.

Thaimaalaiset marjanpoimijat olivat tulleet maanantaina Suomeen, ja he olivat yöllä matkalla Virroille poimimaan mustikkaa. Onnettomuudessa lievemmin loukkaantuneet jatkavat töitään jo lähipäivinä.

– Riippuen heidän kunnostaan ja voinnistaan, niin he lähtevät lähipäivinä töihin metsään.

Kristo sai tiedon työntekijöidensä onnettomuudesta viiden aikaan aamuyöllä.

– Se on shokki, kun tällaista tapahtuu ja sitä on huolissaan, miten ihmisille on käynyt.

Hieman ennen viittä aamulla tapahtuneessa kolarissa törmäsi thaimaalaisia marjanpoimijoita kuljettanut pikkubussi ja suomalaisen keski-ikäisen miehen ajama henkilöauto.

– Kaksi henkilöä on vakavasti loukkaantuneita, mutta heidän tilansa on nyt vakaa, eikä välitöntä hengenvaaraa ole, sanoo väliaikainen johtajaylilääkäri Antero Lassila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Lassila kertoo, että kaikki kolarissa mukana olleet henkilöt ovat yhä Seinäjoen keskussairaalassa. Kahden vakavasti loukkaantuneen lisäksi kolme ihmisen tila edellytti välitöntä hoitoa, ja kuusi onnettomuudessa olleista loukkaantui lievästi.

Poliisin alustavien tietojen perusteella henkilöauto on ajautunut pikkubussin kaistalle, jossa ajoneuvot törmäsivät keulat edellä.

Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenteen vaarantamisesta, törkeistä vammantuottamuksista ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Onnettomuuspaikalla oli 11 ambulanssia sekä Tampereelta paikalle lentänyt lääkärihelikopteri.

Pelastushenkilöstö joutui irrottamaan pikkubussin etupenkillä matkustaneen henkilön.

Johtajaylilääkäri Lassila kertoo, että kolari oli vähällä täyttää suuronnettomuuden kriteerit, mikä olisi merkinnyt sitä, että loukkaantuneita olisi saatettu kuljettaa myös Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan.

– Nyt pystymme hoitamaan loukkaantuneet paikallisesti. Jos kriittisesti loukkaantuneita olisi ollut enemmän, olisivat resurssit tulleet vastaan.

Loukkaantuneista kymmenen henkilöä oli thain kieltä puhuvia, joten sairaalahoidossa tarvittiin thaita osaava henkilö.

– Samassa rakennuksessa sairaalan kanssa, terveyskeskuksen puolella oli onneksi kieltä puhuva hoitaja yövuorossa, Lassila sanoo.

Hoitaja tulkkasi keskusteluja henkilöiden ja sairaalahenkilöstön välillä.

– Näin saimme kysyttyä allergioista, kivuista ja loukkaantuneiden voinnista. Hän teki todella arvokasta työtä, Lassila toteaa.

Lappilainen Polarica tuo Suomeen tällä sesongilla noin 600 thaipoimijaa poimijaa.

Yhtiön poimijoista hieman yli puolet lähtee Lappiin poimimaan hillaa ja osa aloittaa Etelä-Suomessa mustikalla (LM 22.7.)

Onnettomuus tapahtui noin kymmenen kilometrin päässä Peräseinäjoelta.

