Marjabisnes pyörisi kuumana, mutta mustikoita ja lakkoja ei saada metsästä pois riittävästi – Thaipoimijoita tuli Suomeen jälleen liian vähän

Luonnonmarja-alan yritysten mukaan marjoille olisi nyt markkinoilla kysyntää, mutta mustikat, hillat ja puolukat uhkaavat jäädä metsiin.

– Vaarana on, että marjaa ei saada tarpeeksi kerättyä kysyntään nähden nykyisellä poimijamäärällä, vaikka marjaa metsässä olisikin, kainuulaisen marjayrityksen Arctic International Oy:n toimitusjohtaja Janne Naapanki harmittelee.

Kainuun Sanomat uutisoi 10.7., että Suomeen tulee tänä kesänä hieman päälle 2 400 thaimaalaista metsämarjanpoimijaa. Määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna. Vielä vuonna 2015 poimijoita tuli noin 4 000.

– Tämä on ikävä juttu. Meillä olisi tarve saada satoja poimijoita lisää nyt tulleiden satojen thaimaalaisten lisäksi. Myynti kasvaa ja kasvaisi vielä enemmän, jos saisimme raaka-ainetta.

Sotkamossa marjayritystä pyörittävä Janne Naapanki on joutunut miettimään uusia vaihtoehtoja, jotta marjaa saadaan jatkossa riittävästi.

Lappilaisen Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo vahvistaa, että poimijoita ei ole saatu riittävästi. Hänen mukaansa tilanne on ollut jo 15 vuoden ajan sama: yritys ottaisi enemmän, mutta asia ei ole sen käsissä. Polarica tuo Suomeen nyt noin 600 thaimaalaista poimijaa.

– Suomen kiintiö on ollut kaksi kesää 2 500, mikä on liian vähän. Pystyisimme kyllä sijoittamaan markkinoille enemmän suomalaista alkuperää olevaa marjaa, Kristo sanoo.

Naapangin mukaan kysyntää olisi sekä kotimaassa että ulkomailla mustikalle, lakalle ja puolukalle. Marjaa kysytään sellaisenaan ja jalostettuna: pakasteena, soseena ja hillona.

Marjasesonkia vasta käynnistellään Pohjois-Suomessa. Sitten kun sesonki on kuumimmillaan, kainuulaiseen Arctic Internationaliin tuodaan yhden päivän aikana metsästä jopa 10 000 laatikkoa mustikkaa.

Marjasesonkia vasta käynnistellään Pohjois-Suomessa. Sitten kun sesonki on kuumimmillaan, sotkamolaisyritykseen tuodaan yhden päivän aikana metsästä jopa 10 000 laatikkoa mustikkaa. Marjasaaliin keräävät pääosin thaimaalaiset ammattipoimijat.

Janne Naapanki on kuitenkin joutunut miettimään vaihtoehtoja, jotta marjaa saadaan jatkossa riittävästi.

– Me yritämme kovasti saada ensi kesäksi poimijoita muistakin Aasian maista kuin Thaimaasta. Se on tärkeä asia meille.

Jukka Kristo muistuttaa, että poimijamäärästä ei päätä yksin Suomen valtio, vaan ratkaisuja tekee myös Thaimaa. Kristo ei syytä Suomen viranomaisia, että asioita olisi hoidettu huonosti.

Polarican 600 poimijasta ensimmäiset saapuivat viime viikolla, mutta nyt tiistaihin tai keskiviikkoon mennessä kaikki ovat jo Suomessa. Hieman yli puolet lähtee Lappiin poimimaan hillaa ja osa aloittaa Etelä-Suomessa mustikalla. Kriston mukaan mustikkaa on alkanut löytyä.

Arctic Internationalin poimijat ovat juuri saapuneet. He ovat aloittaneet työn Etelä-Suomessa ja etenevät kohti pohjoista. Pohjoisessa mustikat eivät ole kypsiä kunnolla vielä pariin viikkoon.

Luonnontuotealan valtakunnallisen järjestön Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kertoo, että marjayritysten liikevaihto on ollut viime vuosina noin 250 miljoonaa euroa vuodessa.

– Koko luonnontuotealalla sienet ja yrtit mukaan lukien on kasvumahdollisuutta. Suomella on ainutlaatuisen puhdas ympäristö. Runsaat vesivarat ovat tärkeä tekijä, sillä veden saatavuus alkaa olla maailmalla iso ongelma.

Suomen marjoista valtaosa jää poimimatta. Karkea arvio on, että vain alle 10 prosenttia otetaan talteen.

Koska noin 90 prosenttia jää poimimatta, Arktiset Aromit on aloittanut Marjakaveri-kampanjan Facebookissa. Sen tarkoituksena on auttaa marjastuksesta kiinnostuneita löytämään toisiaan ja sopimaan yhteisiä marjaretkiä. Paikallisryhmiä on perustettu jo ainakin Tampereelle ja Helsinkiin.

Thaimaalainen Somcai Nabanrung korjasi pakastekonttia Arctic Internationalin varastossa Sotkamossa. Yrityksen thaimaalaiset marjanpoimijat ovat juuri saapuneet Suomeen, mutta aloittaneet työt vasta Etelä-Suomessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että luonnonmarjanpoimijoiden asema turvataan lainsäädännöllä.

Suomeen on tullut thaimaalaisia marjanpoimijoita vuodesta 2005 lähtien, mutta vasta nyt on suunnitteilla laki, joka määrittelee poimijoiden työtä ja kohtelua.

– En pysty sanomaan aikataulua, koska hallituksella on isompia asioita hoidettava ensin. Jos lainsäädäntö halutaan saada ensi kaudeksi voimaan, se täytyy valmistella syksyn ja talven aikana, hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Vielä nyt poiminta tapahtuu jokamiehenoikeuksiin ja alan aiesopimukseen perustuen. Thaimaalaiset tulevat maahan Suomen myöntämillä Schengen-viisumeilla, ja heillä täytyy olla myös Thaimaan myöntämä lähtölupa.

Soraisen mukaan laki turvaisi poimijoiden asianmukaisen kohtelun ja ansiomahdollisuudet paremmin. Aiesopimus on hidas reagoimaan mahdollisiin epäkohtiin, koska seuraamukset yrityksille kohdistuvat vasta seuraavaan poimintakauteen.

– Jos olisi selkeästi laissa säädetty, mille viranomaiselle valvonta kuuluu ja kun tällä viranomaisella olisi tarkoituksenmukaiset resurssit, valvonta ja seuranta olisivat tehokkaampia.