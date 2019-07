Mykkänen kritisoi liikenneministerin puheita ratahankkeista – "Ristiriita lupausten ja tekojen välillä on suuri"

Juho Korpela

Kokoomuksen Kai Mykkänen kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) puheita siitä, että nopeisiin ratahankkeisiin on suhtauduttu liian optimisesti. Marin kertoi lauantain Helsingin Sanomissa, että nopeiden junayhteyksien rakentaminen ei ole realismia lähivuosina ja että niiden toteutuksessa on kyse rahasta, ei tahdosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimivan Mykkäsen mukaan hallitus ei tähtää sitoviin päätöksiin nopeissa junayhteyksissä.

– Meidät yllätti viesti siitä, että hallitus on luopunut tavoitteesta, että tällä vaalikaudella saataisiin suuria ratahankkeita rakenteille. Vielä lisäbudjettikeskustelussa ääni oli toinen, Mykkänen kertoo Lännen Medialle.

Mykkänen syyttää demareita puheiden ja tekojen ristiriidasta.

– Demarit lupasivat tulevaisuusinvestointeja isolla kädellä, mutta herää kysymys: mitä investoinnit ovat, jos yhtään uutta suurta infrahanketta ei saada liikkeelle? Ristiriita lupausten ja tekojen välillä on suuri, jos muutaman kuukauden ikäinen hallitus jo luovuttaa kaupunkien kehityksen suurhankkeiden suhteen, Mykkänen pohtii.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti kantaa Marinin sanomisiin Twitterissä.

2) Se, että ratahankkeet eivät lähde liikkeelle, on nimenomaan hallituksen valinta, ei mahdottomuus. Hankeyhtiömalli oli jo viime kaudella viety pitkälle, mutta sille vedettiin jarrua. #Kokoomus tulee esittämään oman hankemyönteisen vaihtoehdon syksyn varjobudjetissa. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 20, 2019

Marinin mukaan nopeiden junayhteyksien rakentaminen lähivuosina ei ole realismia, sillä on epärealistista, että kaikkiin hankkeisiin tarvittavat rahat voitaisiin ottaa budjetista. Kolme junahanketta, tunnin juna Turkuun ja Tampereelle sekä itärata, maksaisivat kymmenen miljardia euroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mykkänen toteaa, että tarvittaessa hankkeet on uskallettava laittaa ajalliseen järjestykseen.

– Valintojen pakoilu ei saa olla syy jättää kaikkea tekemättä, Mykkänen sanoo.

Hän kritisoi hallituksen suunnitelmia valtion omaisuuden myynnin käytöstä. Ratahankkeet on tarkoitus toteuttaa hankeyhtiöiden kautta, joiden pääomittamiseen voitaisiin Mykkäsen mielestä käyttää valtion omaisuuden myyntiä.

– Jos poliittista tahtoa on, ratkaisu hankkeisiin on löydettävissä. Kokoomus tulee esittämään oman hankemyönteisen vaihtoehdon syksyn varjobudjetissa. Hallituksella on vielä mahdollisuus arvioida uudelleen kolmen miljardin myyntitulojen käyttö ja tehdä oikeita investointeja tulevaisuuteen, Mykkänen kertoo.

Kokoomus haluaisi Mykkäsen mukaan sitovat päätökset ratahankkeiden rakentamiselle. Hän ehdottaa, että syksyllä voitaisiin käynnistää Espoon kaupunkiradan rakentaminen.

– Emme näe sille estettä, että nopeiden junayhteyksien rakentaminen voisi alkaa tällä vaalikaudella. Toki se on selvä, että työ vie monta vaalikautta.

Lue myös: Liikenneministeri Sanna Marin Helsingin Sanomissa: "Tampereen ja Turun tunnin juniin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti"