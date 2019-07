Kotimaisesta viljasta on tulossa keskimääräinen sato – Vuodet eivät ole veljeksiä, sillä vuosi sitten pelättiin jopa leipäpulaa

Tanja Nuotio

Kotimaisesta viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen kahden heikon satovuoden jälkeen. Viljasato on kaikkiaan 3,6 miljardin kilon suuruinen.

Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa, että rukiin sato-odotukset ovat nyt runsaat, 140 miljoonaa kiloa, eli yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2018.

Viime kesänä oli poikkeuksellisen kuivaa ja helteistä, ja vuosi sitten oli jopa pelko, että kotimaista leipää ei riitä talven aikana kaikille viljasadon pienuuden vuoksi.

Fazer Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka kommentoi nimittäin tasan vuosi sitten Lännen Medialle, että syksyn ja talven 2018–2019 aikana kuluttajat kyllä saavat kotimaista leipää vehnästä ja rukiista, mutta hän ei ollut ihan varma, riittäisikö sitä kaikille.

Nyt tilanne on huomattavasti paljon parempi. Pelloilta on odotettavissa nyt keskimääräistä hieman parempia satoja etenkin rukiista.

Luken mukaan alkukesän sää on suosinut peltokasvien kasvua lähes koko Suomessa. Tosin paikoin Etelä-Suomessa kuivuus on rajoittanut kasvua. Lämpöä taas olisi kaivattu lisää Etelä-Karjalassa ja länsirannikolla.

– Tämän hetken sato-odotukset ovat hyvät ympäri Suomea lähes kaikilla kasveilla. Vain rypsin ja rapsin satonäkymiä heikentävät tuholaisvahingot, Luken tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala kertoo tiedotteessa.

Sadonkorjuuseen on aikaa vielä kuukausi-kaksi, joten loppukesän säät, tuholaiset ja kasvitaudit voivat vaikuttaa lopulliseen sadon määrään. Ratkaisevat hetket kunkin kasvin osalta ovat sadonkorjuun koittaessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Näillä näkymin tänä syksynä tullaan korjaamaan viime syksyä suurempi ruissato, mikä riittää jo yli vuodeksi kotimaisen rukiin tarpeeseen. Arvioitu 140 miljoonan kilon ruissato olisi suurin lähes 30 vuoteen ja katkaisisi rukiin tuontitarpeen yli vuodeksi.

Kaura on Suomessa tärkeä vientivilja, jolle löytyy ostajia eri puolilta maailmaa. Arvioitu lähes 1 100 miljoonan kilon kaurasato riittää hyvin kotimaisen teollisuuden kasvavaan kauranälkään, joka on tällä hetkellä noin 300 miljoonaa kiloa. Kauran käyttö rehuviljana maatiloilla on hieman runsaampaa kuin teollisuuden käyttö.

Luonnonvarakeskus muistuttaa, että rehuviljoista tärkein on ohra. Sen satoarvio, 1 500 miljoonaa kiloa, on kymmenyksen keskimääräistä pienempi, mutta kuitenkin reilun kymmenyksen suurempi kuin viime vuonna.

Rypsin ja rapsin sadosta on tulossa pienin sitten 1970-luvun. Noin 41 miljoonan kilon yhteissato olisi toteutuessaan 42 prosenttia pienempi kuin viime vuonna.

Molempia öljykasveja kylvettiin selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Myös peltohehtaarilta korjattavan sadon määrä on arvioitu jopa viime vuoden heikkoa satoa pienemmäksi.

Luken satotilaston heinäkuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta heinäkuun 15. päivänä.

Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.