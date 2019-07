Kemijärven tasoristeysonnettomuuden tutkinta valmis – tasoristeysten tilanne Suomessa edelleen huono

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo, että tasoristeysonnettomuuksista huolimatta Suomessa on edelleen noin 60 vaarallista tasoristeystä.

Onnettomuustutkintakeskuksen Kemijärven tasoristeysonnettomuuden tutkinta valmistui ja se julkaistiin keskiviikkona.

Viime joulukuisessa onnettomuudessa tavarajuna ja jäteauto törmäsivät tasoristeyksessä varhain aamuyöstä. Jätekeruuauton kuljettaja menehtyi ja toinen veturin kuljettajista loukkaantui. Jäteauto tuhoutui täysin ja junan veturi ja vaunu suistuivat raiteilta ja vahingoittuivat.

Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kommentoi, että yksi syy Kemijärven onnettomuuteen on onnettomuuspaikan hyvin hankala tiegeometria.

– Raskas ajoneuvo joutui nousemaan mäkeä, kun oli pimeää ja liukasta. Raskas ajoneuvo pääsi risteykseen vain hiukan vauhdilla. Sitten se olikin liian lähellä risteystä ja vaikka jäteauton- ja veturinkuljettaja aloittivat hätäjarrutuksen, se ei enää auttanut.

Kemijärven onnettomuusristeys ei ole ainoa ongelmallinen tasoristeys Suomessa. Otkesin Nurmi kertoo, että Suomessa on kuutisenkymmentä vaaralliseksi laskettavaa tasoristeystä.

Käytännössä vaarallinen tasoristeys on esimerkiksi sellainen, että vaikka ajoneuvon kuljettaja pysähtyy risteykseen, katsoo kumpaankin suuntaan ja päättää sitten mennä yli, voi juna vielä tulla. Silloin ajoneuvo kuljettajineen ei ehdi enää alta pois.

– Näistä risteyksistä selviää vain tuurilla, Nurmi toteaa.

Nurmi kertoo, ettei Suomessa ole poistettu tasoristeyksiä riskiperäisesti. Hänen mukaansa Suomen tasoristeysten turvallisuustilanne on kansainvälisesti verrattuna huono.

– Suomen tasoristeykset eivät kestä kansainvälistä vertailua.

Tasoristeysturvallisuus puhutti paljon muutama vuosi sitten, kun Raaseporissa tapahtui suuri onnettomuus, jossa kuoli kolme nuorta varusmiestä ja yksi junamatkustaja. Silloin toisiinsa törmäsivät armeijan maastokuorma-auto ja henkilöjuna.

Nurmi sanoo, että Raaseporin onnettomuuden jälkeen poliitikot puhuivat muutoksista ja toimenpiteistä tasoristeysten suhteen, mutta konkreettiset toimet jäivät laihoiksi.

– Tasoristeysten korjaaminen on halusta kiinni. Ensin voitaisiin aloittaa vaikka mahdottomista tasoristeyksistä ja miettiä sitten mitä tehdään muille, Nurmi neuvoo.

Nykyinen hallitus on määrännyt vaarallisten tasoristeysten poistamiseksi 22 miljoonaa lisää rahaa vuosina 2020–2022. Nurmi arvioi, että summa on pieni, eikä sillä hoideta kaikkia ongelmia kuntoon. Raha on kuitenkin tervetullut.

– Se on pieni raha, mutta toisaalta myös iso, jos se käytetään oikein.

Juttua korjattu 20.13. Tasoristeysturma sattui muutama vuosi sitten Raaseporissa ei Raahessa.