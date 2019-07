Hyytävä heinäkuu vaihtuu helteisiin – Varsinais-Suomessa sinileväpommi ei ole vielä räjähtänyt

Kuluvalla viikolla sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt Lounais-Suomessa, mutta havaitut sinilevämäärät ovat pysyneet pääsääntöisesti vähäisinä. Kolea sää on hillinnyt sinileväkukintojen syntymistä, ja vedet ovat pysyneet kirkkaina. Paikoin sinileväkukintoja on alkanut muodostua tuulettomiin lahdenpohjukoihin sekä suojaisiin satamiin. Lämpenevä kesä voi kuitenkin edistää sinileväkuntojen pintaesiintymien muodostumista. Paikallinen levätilanne voi muuttua nopeastikin muun muassa tuuliolosuhteiden mukaan.

Merialueilla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen leväseurannan havaintopaikoilla sinilevää on havaittu Paimionlahdella Harvaluodon uimarannalla, Nauvon Seilissä, Korppoon Korpoströmissä, Mynälahden Kärmäläisellä, Uudenkaupungin Iso Marjakarilla sekä Rauman edustalla Otanlahdella. Kaikilla edellä mainituilla havaintopaikoilla sinilevän määrä vesistössä on ollut vähäinen.

Järvi-meriwikiin on kirjattu kansalaishavaintoina hieman sinilevää Nauvon Pärnäisissä, Paraisten Nötössä, Korppoon Jungfruskärissä, Taivassalon Kaitaistenraumalla sekä Uudenkaupungin Nolpunnokalla. Runsaita levähavaintoja on kirjattu Turun Kivelänperän lahdelle, Paraisten Duvholmiin sekä Uudenkaupungin Pyhämaan uimarannalle.

Ely-keskukseen on myös ilmoitettu alkuviikosta kansalaishavaintona runsaasti sinilevää Paraisten Birsskärissä. Ulkomerellä vedet ovat kirkkaita.

Sisävesillä havaintopaikoilla sinilevää on edelleen havaittu runsaasti Salon Kiskon Kirkkojärvellä sekä vähäisesti Köyliönjärven Yttilän Ottassa. Littoistenjärven vakioseurantapaikalla on havaittu vähän sinilevää. Järvi-meriwikiin on kirjattu vähäinen havainto järven Ristikallion rannalta. Järvi-meriwikiin on myös havainnoitu hieman sinilevää Someron Iso-Pitkustalla. Säkylän Pyhäjärven läntisellä rannalla on havainnoitu olleen runsaasti evää.

Uudenkaupungin makeanvedenaltaassa ilmoitettiin sinilevästä Haimion edustalla, mutta myöhemmin kukinta sekoittui aaltoihin.