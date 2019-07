Rami Nieminen

Tampereen Särkänniemessä pari viikkoa karkuteillä ollut anakondanpoikanen on löytynyt, huvipuisto kertoi keskiviikkoiltana. Nuori keltainen anakonda pudottautui yllättäen katosta Särkänniemen Akvaarion sisäänkäynnin ulkopuolelle. Lähistöllä olleet asiakkaat tekivät ensimmäiset havainnot käärmeestä ja ilmoittivat tapahtuneesta Särkänniemen henkilökunnalle.

– Löytymiseen johtanut tilanne oli melko jännittävä, ja pahoittelemme asiakkaille aiheutunutta ylimääräistä häiriötä, sanoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Anakonda pääsi karkuteille heinäkuun alussa, kun kaksi käärmeenpoikasta siirrettiin uuteen terraarioon. Pari päivää muuton jälkeen henkilökunta huomasi, että toinen käärmeistä oli hävinnyt uudesta asuinpaikastaan. Keltaiset anakondat eivät ole myrkyllisiä, mutta pelästyessään käärme saattaa purra.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Etsintöjä ja terraarion purkutöitä kiihdytettiin tällä viikolla. Särkänniemi epäilee, että käärme onkin mitä luultavimmin säikähtänyt lisääntynyttä ääntä ja lähtenyt etenemään piilopaikastaan.

– Toistaiseksi ei ole tarkkaan tiedossa, miten käärme on löytänyt tiensä aina asiakastiloihin saakka. Tulemme tutkimaan asian perin pohjin, mutta nyt on kaikkein tärkeintä varmistaa, että käärmeellä on kaikki hyvin, Aarresuo kertoo.

LUE MYÖS: Anakonda kateissa Särkänniemessä