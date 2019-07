Jenni Haukio luki runoja suosikkikirjastaan – "32 vuotta sitten luonnon monimuotoisuuden menettämisen uhasta kirjoitetut runot ovat yhä ajankohtaisia"

Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio oli puhumassa synnyinkaupungissaan Porissa lukutaidon merkityksestä.

Hannamari Ahonen

Pori

Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio kertoi, että autiolle saarelle hän ottaisi mukaansa Kalevalan. Haukio on itsekin runoilija ja hän perusteli Kalevalaa sillä, että runous kestää monta lukukertaa.

Jenni Haukio osallistui synnyinkaupungissaan Porissa Suomi-areena -keskustelutapahtuman keskusteluun kansallisaarteestamme lukutaidosta.

Tunnin keskustelun päätteeksi kaikki osallistujat saivat lukea ääneen otteen lempikirjastaan. Haukio luki runsaalle yleisöjoukolle otteen Eeva Kilven teoksesta Animalia.

– Kilpi kirjoitti Animalian 32 vuotta sitten, mutta se on edelleen ajankohtainen. Hän kirjoittaa luonnon monimuotoisuuden uhasta, Haukio esitteli teoksen.

Lukutaidosta on tärkeä puhua, koska peruskoulun päättävissä nuorissa on 6 000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Myös tyttöjen ja poikien kuilu lukutaidossa on kasvanut, poikien lukutaito on heikentynyt tyttöjä enemmän.

Jenni Haukio muistutti tutkimuksista, joiden mukaan heikko lukutaito lisää myös nuoren syrjäytymistä.

– Meille tulee työmaailmaan nuoria, joiden ymmärryskyky on huonon lukutaidon takia rajoittunut. Heillä on vaikeuksia, kun pitää toimia luovasti. Sitä taitoa tarvitaan kaikilla aloilla.

Haukion mukaan voi kärjistetysti sanoa, että jos lukutaidon heikkenemisen kehitystä ei pystytä katkaisemaan, se vaikuttaa koko yhteiskunnan toimivuuteen.

Haukion mielestä peleistä kiinnostuneet pojat pitäisi saada oivaltamaan, että kirjallisuus voi tarjota samanlaisia elämyksiä kuin pelit.

– Peliteollisuus rakentuu tarinoihin. Kirjallisuus voi tarjota samaa lumoa ja huumaa, jota pelitkin tarjoavat.

Varhaisen lukutaidon kehittymisessä on tärkeää, että lapsen lähipiirissä on lukevia ihmisiä tai lapsi pääsee käymään kirjastossa.

– Onneksi kirjallisuutta saa monesta paikasta ilmaiseksi, Jenni Haukio sanoi viitaten lapsiperheiden köyhyyteen.

Haukio sanoo vielä yhden syyn, miksi vanhempien kannattaa kannustaa lapsia lukemaan.

– Lukeminen on tehokas tapa kehittää tunneälyä. Se on avain osallisuuteen yhteiskunnassa ja edistää menestymistä työelämässä.