Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ainana noin 2 500 laitonta poppers-tuotetta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että Suomeen on tuotu takavarikoitujen aineiden lisäksi vuosina 2013–2019 noin 40 000 poppers-tuotetta.

Popperseilla tarkoitetaan joukkoa alkyylinitriittejä, joita käytetään lähinnä päihteinä ja viihdekäyttönä sekä tehostamaan seksuaalista kokemusta. Useat niissä käytetyt alkyylinitriitit on luokiteltu vuodesta 2013 lääkeaineiksi, ja niiden maahantuonti on luvanvaraista.

Popperseja on myyty aikuisviihdeliikkeissä ja niiden verkkokaupoissa. Takavarikoitujen ja myyntiin päätyneiden tuotteiden arvo on yhteensä noin 600 000 euroa. Epäiltyjen omaisuutta on saatu turvaamistoimena vakuustakavarikkoon lähes vastaava määrä kuin mitä rikollisella toiminnalla on ansaittu.

Tulli on esitutkinnan aikana kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän epäillään toimineen aikuisviihdeliikkeiden vastuuhenkilöinä.

Tapausta on tutkittu lääkeainerikoksena ja salakuljetuksena. Tullin esitutkinta on valmistumassa, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan Helsingin ja Länsi-Suomen syyttäjänvirastoihin tämän vuoden aikana.