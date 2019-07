Peter Vesterbacka hämmästelee Helsinki–Tallinna-tunnelin saamaa kritiikkiä: "Ei ole mitään Kiinan kommunistipuolueen salajuonta"

On montakin syytä epäillä hanketta

Ensinnäkin mistä tulee väitetty kannattavuus? Tunnelia varten pitää ottaa 15 miljardia lainaa Kiinasta. Siitä pitää ensin maksaa 3-5 %:n korko eli 450-750 miljoonaa € vuodessa. Jos laina otetaan 30 vuodeksi, lyhennyksiä on 0,5 miljardia €/vuosi. Yhteensä lainanhoitokulut ovat yli 1 miljardia € vuodessa. Entä tulot? Jos meno-paluulippu maksaisi 100 € niin kuin on esitetty, pitäisi matkustajia olla vuodessa yli 10 miljoonaa. Joka vuosi 30 vuoden ajan, 30 000 matkustajaa per päivä. Jos yhteen junaan laitetaan 20 vaunua ja jokaiseen 50 istumapaikkaa, saadaan menemään 1000 matkustajaa. Näitä junia kulkee sitten 45 min välein 24/7 täysinäisinä seuraavat 30 vuotta. Alkaako kuullostaa utopialta? Päälle tulevat vielä käyttökustannukset jne. jne.

