Kiertotalous voi vähentää saasteita ja luoda halvempia tuotteita – EU hakee tehokkaampaa kierrätystä ja muutosta kulutukseen

Kiertotalous auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Tätä korosti Tukholman ympäristöinstituutin asiantuntija Per Klevnäs Helsinkiin kokoontuneille EU:n ympäristöministereille perjantaina. EU:n ympäristöministerit keskustelivat perjantaina epävirallisessa kokouksessaan kiertotaloudesta.

– Voitaisiinko ihmiskunnan perustarpeet täyttää vähemmällä materiaalimäärällä? Maailmalla käytetään miljardeja tonneja materiaaleja vuosittain. Esimerkiksi teräksen, alumiinin, sementin ja muovin tuotanto aiheuttavat paljon ilmastopäästöjä, Klevnäs puhui ministerikokoukselle.

Klevnäs painotti puheessaan, että kiertotalous mahdollistaisi vähemmän materian tuotannon. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tuotteet ja myös raakamateriaalien tuotanto suunniteltaisiin alusta asti kierrätettäviksi.

Tehokkaampi kierrätys mahdollistaisi sen, että uutta materiaalia tarvittaisiin vähemmän, mikä puolestaan Klevnäsin mukaan vähentäisi tuotannon päästöjä.

– Sähköä tarvittaisiin teollisuudessa vähemmän. Kiertotalous olisi kustannustehokasta ja siinä on taloudellisia mahdollisuuksia. Materiaaleista on kuitenkin tehtävä kierrätettäviä. Esimerkiksi teräkseen sekoitetaan kuparia, mikä haittaa sen kierrätystä, Klevnäs kertoi.

Kiertotaloutta varten tarvittaisiin niin lainsäädäntöä, investointeja, uudenlaista yritystoimintaa kuin asennemuutosta kulukseen. Kertakäyttökulutuksesta olisi päästävä eroon.

Niin terästä kuin muovia kierrätetään jo, mutta enemmän tarvitsisi tehdä.

– Ruokahävikin torjuntaan ja ravinteiden kiertoon pitäisi satsata. Myös rakentamisessa syntyy paljon hukkamateriaaleja. Kiertotalouden ulkopuolisesta tuotannosta pitäisi lisäksi tehdä mahdollisimman puhdasta, Klevnäs sanoi.

Kiertotalous auttaisi luonnon köyhtymisen ehkäisyssä siten, että maata jäisi enemmän kasvien ja eläimien elinympäristöksi, jos maankäyttöä raakamateriaalien tuotannossa voitaisiin jopa vähentää.

Samalla vesistöjen saastuminen muoviroskalla toivottavasti vähenisi.

– Kiertotalous mahdollistais sen, että teollisuuden päästöistä saataisiin puolet pois 2050 mennessä. Kiertotalouden on kuuluttava teollisuuspolitiikkaan. Muutoksessa tarvitaan kaupunkeja, joissa suuri osa kulutuksessa tapahtuu, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi.

Kiertotalous tarkoittaisi myös sitä, että omistamisen sijaan ihmiset vuokraisivat autoja sekä tavaroita sekä käyttäisivät erilaisia palveluita.

Osassa kaupungeissa on jo saatavilla yhteiskäyttöautoja, joita voi vuokrata.

Klevnäs nostaa yhteiskäyttöautoilun kaupunkien mahdollisuudeksi.

– Olisi taloudellista, jos autot olisivat tehokkaassa käytössä eivätkä seisoisi pitkiä aikoja käyttämättä, kuten moni auto nyt tekee. Se vaikuttaisi myös kaupunkien pysäköintitiloihin. Myös arkkitehtuurin olisi sopeuduttava muutokseen, Klevnäs sanoi.

Myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok) oli kutsuttu puhumaan kiertotaloudesta. Katainen kertoi kiertotaloudesta tulleen hänelle jo pakkomielle.

– Viisaalla suunnittelulla on saatava tuotteet kestävimmiksi, mikä vähentää jätteen syntymistä. Olisi lisäksi kiellettävä sana jäte ja puhuttava resursseista. Ympäristöystävällisellä suunnittelulla saadaan esimerkiksi kahvinkeittimistä, hisseistä ja teollisuusjääkaapeista sellaisia, että energiaa säästyy Ruotsin kulutuksen verran, Katainen puhui.

Katainen nosti seuraavaksi haasteiksi muovipakkausten standarisoinnin kierrätystä varten sekä sen, että kehitettäisiin meressä hajoava muovi.

– Eurooppaan on luotava toimivat sisämarkkinat kierrätetyille raaka-aineille, hän lisäsi.

EU:n ympäristö-, meri ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella sanoi, että kiertotalous palvelee myös kuluttajia.

– Kiertotalous on hyväksi myös kuluttajille, koska se laskee hintoja. Kierrätetty materiaali on usein edullisempaa. Esimerkiksi autoteollisuudessa on säästetty rahaa kierrättämällä. Tarvitsemme kuitenkin lisää kapasiteettia kierrätykseen, jotta jätteitä tai siis resursseja ei laivata Afrikkaan tai Aasiaan, Vella puhui.

Joissakin tapauksissa kierrätetyistä materiaaleista tehty tuote on kalliimpi kuin tavanomainen.

– Yritin jokin aika sitten etsiä kierrätetyistä materiaaleista tehtyjä urheiluvaatteita. Ne olivat kalliimpia, koska valmistajilla ei ole riittävästi tarjolla kierrätettyjä raaka-aineita. Tarvitaan lisää kilpailua, Katainen puhui.