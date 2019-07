Vuosi sitten Trump ja Putin tapasivat helteisessä Helsingissä – huipputapaamisen järjestelyjen onnistumisen ja valtavan mediahuomion hyödyt kertyvät vähitellen

Kysyimme

Tasavallan presidentin kanslia vastasi

Kuinka paljon ennen julkistamista saitte tietää, että tapaaminen pidetään Helsingissä?

– Tapaaminen varmistui 28. kesäkuuta. Tasavallan presidentin lausunto aiheesta julkaistiin samana iltapäivänä ja valmistelut alkoivat saman tien.

Miten kuvailisitte työmäärää viikkoina ja päivinä ennen tapaamista? Tuliko kiire, millaisia asioita Suomen viranomaisilta toivottiin?

– Tapaamisen järjestelyissä oli mukana suuri joukko ihmisiä eri aloilta: turvallisuusjärjestelyt, kuljetukset, mediajärjestelyt ja majoitus. Moni keskeytti vapaaehtoisesti lomansa ja palasi töihin. Aikapaine oli melkoinen ja päivät venyivät pitkiksi, mutta varsinaista kiireen tuntua ei syntynyt. Ilman viranomaisten sujuvaa yhteistyötä ja kaikkien täysimittaista panosta ei tällaista tapahtumaa voisi järjestää näin lyhyellä varoitusajalla.

Millaisia erityistoiveita osapuolet esittivät isäntämaalle Suomelle, ja miten hyvin toiveet ja vaatimukset otettiin huomioon?

– Suomi oli mukana nimenomaan tapaamisen isäntänä ja järjestäjänä, joten pyrimme huomioimaan vieraiden toiveet mahdollisimman hyvin.

Mikä tapaamisessa työllisti eniten?

– Lukumääräisesti eniten henkilöitä työskenteli turvallisuuden, liikenteenohjaamisen ja mediajärjestelyjen kanssa.

Oliko teistä Suomelle hyötyä, kun se isännöi presidenttien tapaamista?

– Tapaamisen toteutuminen Helsingissä vahvisti kuvaa Suomesta luotettavana ja kykenevänä kokousisäntänä. Se lisäsi Suomen kansainvälistä näkyvyyttä, nosti esiin suomalaista kulttuuria ja arkkitehtuuria sekä Helsinkiä matkailukohteena. Välitöntä hyötyä on vaikea mitata, mutta suorat lähetykset yöttömästä yöstä eivät varmaankaan heikentäneet kuvaa maailman onnellisimmasta maasta. Onneakin tarvittiin, sillä esimerkiksi parempaa säätä olisi tuskin voinut toivoa.

Mikä oli tuntemuksenne, kun tapaaminen oli ohi ja molemmat presidentit poistuneet maasta?

– Kaikki järjestelyihin osallistuneet olivat epäilemättä tyytyväisiä hyvin tehdystä työstä ja onnistuneista järjestelyistä.

Minkä koitte haastavimmaksi tapaamisessa?

– Haastavinta oli tiukka aikataulu, mutta toisaalta se auttoi tekemään tarvittavat päätökset nopeasti. Vaikka järjestelyille olisi ollut enemmän aikaa, niin lopputulos ei välttämättä olisi ollut paljon onnistuneempi.

Miten suhtautuisitte, jos vastaava pyyntö tulisi ja sama pitäisi tehdä uudelleen? Mitä opitte siitä?

– Kuten tasavallan presidentti on monesti sanonut, Suomi on valmis tarjoamaan hyviä diplomaattisia palveluksia silloin kun niille on kysyntää.