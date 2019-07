Viimeiset tuomiot annettiin laajassa Oulun seksuaalirikosvyyhdissä: kahdelle miehelle yli 4 vuoden rangaistukset

Minna Akimo

Oulun käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kaksi miestä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin törkeistä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeistä raiskauksista sekä pahoinpitelyistä.

Toisessa tapauksessa tuomio tuli myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Vuonna 1993 syntynyt Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiein sai neljän vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia 23 000 euroa.

Toinen tuomittu oli vuonna 1985 syntynyt Abdo Ibrahim Ahmed, jolle oikeus langetti neljän vuoden kahden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Hänet tuomittiin lapseen kohdistamastaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Videolla ollut lapsi jäi oikeuden mukaan tuntemattomaksi, eikä hän ollut tapauksessa asianomaisena ollut lapsi.

Myös hänet tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia uhrille 23 000 euroa.

Molemmissa tapauksissa miesten tekemät seksuaalirikokset ovat olleet sellaisia, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä.

Molemmissa tapauksissa on ollut sama alaikäinen uhri.

Rikoksesta tuomitut miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä seksuaalirikoksiin. Toinen tuomituista väitti luulleensa asianomistajaa 17,5-vuotiaaksi. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä väitettä uskottavana.

Tuomiot liittyvät laajaan seksuaalirikosten sarjaan, jotka ovat tapahtuneet Oulussa viime vuoden kesällä ja syksyllä.

Oulun käräjäoikeudessa vyyhteen kuuluva ensimmäinen oikeudenkäynti pidettiin 23. huhtikuuta. Asiat on käsitelty erillisissä oikeudenkäynneissä ja niistä on annettu erilliset tuomiot.

Jo aiemmin on kerrottu, että tekijät eivät ole tunteneet toisiaan, joten rikokset eivät tapahtuneet "yhdessä ja yksissä tuumin vastaajien kesken". Teoille yhteistä on ollut se, että uhriin on pidetty yhteyttä sosiaalisen median eri kanavia pitkin.

Kevään ja kesän aikana Oulun käräjäoikeus on antanut kaikkiaan kahdeksan tuomiota. Jokaisessa tapauksessa tekijöille on annettu ehdottomia vankeusrangaistuksia, joiden pituudet ovat vaihdelleet kahdesta vuodesta reiluun neljään vuotta.

Lisäksi heille on langetettu maksettavaksi vahingonkorvauksia, joiden suuruudet ovat olleet reilusta 8 000 eurosta 23 000 euroon.

Jokaisessa kahdeksassa tapauksessa tuomio on tullut vähintään lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Viidessä tapauksessa törkeän seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi tuomio on annettu törkeästä raiskauksesta.

Oulun poliisi on aiemmin kertonut, että kaikki kahdeksan nyt tuomittua miestä ovat tulleet Suomeen pakolaisia tai turvapaikanhakijoita.

Osalla on pakolaisia ja osalla turvapaikanhakuprosessi on kesken. Osa tuomituista on jo saanut Suomen kansallisuuden.

