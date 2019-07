Vaken uutena toimitusjohtajana aloittaa Paula Laine

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Vaken hallituksen jäsen Paula Laine. Laine toimii tällä hetkellä Sitran ennakointi- ja strategiajohtajana. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 15.7. Koulutukseltaan Laine on diplomi-insinööri teknillisestä fysiikasta.

Vaken nykyinen toimitusjohtaja Taneli Tikka ilmoitti 10.6. jättävänsä tehtävän, sillä kokee, ettei hänen osaamisensa vastaa uuden hallituksen tavoitteita. Tikan tausta on teknologiasijoittamisessa.

Vaken tiedotteessa todetaan Rinteen hallituksen linjanneen, että Vakella on tärkeä tehtävä kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi.

– Paula Laineen koko työuran yhteinen nimittäjä on ollut strategian, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Vaken hallituksen jäsenenä hän tuntee vahvassa murrosvaiheessa olevan yhtiön sisältäpäin ja olemme yksimielisiä siitä, että hän on paras henkilö ottamaan yhtiön ohjat heti haltuunsa sekä käynnistämään nopealla aikataululla strategiatyön yhdessä hallituksen ja omistajan kanssa, Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen kommentoi valintaa tiedotteessa.

– Tartun Vaken toimitusjohtajan toimeen innolla. Tärkeä tehtäväni on tukea Vaken hallitusta ja omistajaa hallitusohjelmaan kirjatun Vaken tehtävien ja tavoitteiden tarkastelussa. Samaan aikaan arvostan suuresti sitä työtä, mitä Vaken tiimi on tehnyt yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi. Uskon, että Vakella on hyvät lähtökohdat edistää nopeasti hallitusohjelman tulevaisuus- ja teknologiapainotteisten tavoitteiden toimeenpanoa, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisen sekä digitalisaation saralla. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja uusi kasvu syntyvät luonnollisesti yrityksissä – Vakella on keskeinen rooli tämän mahdollistajana, tuleva toimitusjohtaja Paula Laine toteaa tiedotteessa.