Suomen luonnonsuojeluliitto vaihtoi kalaverkot katiskoiksi – vanhoista verkoista syntyy miesten kalsareita

Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti 6. heinäkuuta Puumalassa tapahtuman, jossa vapaa-ajankalastajat saivat vaihtaa vanhat kalaverkkonsa katiskaan. Tapahtumassa oli jaossa 132 norppaturvallista katiskaa, jotka jaettiin loppuun puolessa tunnissa.

Täysin hukkaan vanhat kalaverkot ei kuitenkaan mene, sillä suomalainen the other danish guy valmistaa niistä alushousuja. Yrityksen valmistamat alusvaatteet valmistetaan 100-prosenttisesti kierrätetystä nylon-langasta, joka valmistetaan hylättyjen kalaverkkojen lisäksi merten muoviroskista.

– Tämä on hieno juttu. Toisin kuin saimaannorppa, me emme huku verkkoihin, me pääsemme niistä eroon. Suurin osa käyttämästämme materiaalista tulee valtameristä, mutta tehdään kotivesien hyväksi se mitä voidaan, sanoo the other danish guyn toimitusjohtaja Tommi Lähde Suomen Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vaihda verkot katiskaan -tapahtumassa oli tänä vuonna ennätysmäärä sekä verkkoja että katiskoja. Tapahtumia on järjestetty ympäri Saimaata vuodesta 2008 alkaen.

Norppien suojelemiseksi asetetut verkkokalarajoitukset päättyivät kesäkuun alussa ja ensimmäisten päivien aikana verkkoihin oli hukkunut neljä kuuttia. Tapaukset herättivät runsaasti huomiota ja 3.7. päivätty kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämiseksi on kerännyt jo yli 70 000 allekirjoitusta ja tulee eduskunnan käsiteltäväksi.