Anne Savolainen

Seinäjoelta Turkuun matkalla ollut Tomi Rämäkkö uskoo, että kevytautojen nopeusrajoittimien ohittamiseen keksitään keinot. Hän on maantiellä ajanut mopoauton perässä, joka ajoi 80 kilometrin tuntinopeudella. /// TAI ///Ammattikuljettaja Tomi Rämäkkö kertoo, että Ruotsissa kevytautoiksi on muutettu vanhoja Saabeja ja Volvoja, joista on tehty avolava-autoja painorajoitusten takia. Ruotsin pääteillä kevytautoista ei ole hänelle haittaa ollut.