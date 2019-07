Kesäloma on toimitusjohtajapetosten aikaa – poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen

Turun Sanomien taloustoimituksen sähköpostiin kilahti viesti.

Kyseessä ei ollut perinteinen yritystiedote, vaan lyhyt viesti toimituspäälliköltä. Viestissään lähettäjä kehotti siirtämään välittömästi viitisentoistatuhatta euroa jollekin tilille. Viestin lähettäjä oli toimituspäällikön täyskaima sukunimen ääkkösineen, mutta lähettäjän sähköpostiosoite oli peräisin korealaiselta verkkoalustalta. Roskaposti päätyi nopeasti roskakoriin.

Kyseessä oli niin sanotun toimitusjohtajapetoksen yritys. Erilaisia toimitusjohtajapetoksia on tutkittu pelkästään Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella tämän vuoden aikana 15. Huijaussähköpostin on saanut esimerkiksi yhtiön laskutuksesta tai maksuliikenteestä vastaava henkilö, jota toimitusjohtajan nimissä lähestyvä henkilö kehottaa hyväksymään uuden laskun tai tekemään yhtiön toimintaan liittyvän tilisiirron.

Jos huijaus onnistuu ja lasku on maksettu, rahat on yleensä johdettu ulkomaalaiselle tilille.

Summat nousevat nopeasti suuriksi, yleensä muutamista tuhansista satoihin tuhansiin euroihin riippuen siitä, missä vaiheessa huijaus havaitaan.

– Tuoreessa tapauksessa huijari lähetti organisaation työntekijälle sähköpostitse kehotuksen maksaa kaksi laskua. Niiden yhteissumma nousi noin 90 000 euroon, ja tutkinnassa selvisi, että rahat päätyivät brittiläiselle tilille, kertoo rikosylikomisario Kari Siivo poliisin tiedotteessa.

Usein ulkomailla oleva pankkitili on avattu väärillä henkilötiedoilla, eikä oikeusapua aina saada toisesta valtiosta. Tällöin rikoksen selvittäminen on vaikeaa, ja rahat menetetään lopullisesti.

Poliisin mukaan tapaukset yleistyvät kesäaikaan, kun vakituiset työntekijät lomailevat ja kesätyöntekijät sekä sijaiset ahertavat työpaikoilla. Viranomaiset kehottavatkin erityiseen tarkkuuteen sähköpostien ja laskujen kanssa.

– Toki näitä tapauksia tulee ilmi ympäri vuoden eli ei voi sanoa, että kyse on vain kesäisestä ilmiöstä. Näyttää kuitenkin siltä, että tänäkin vuonna tapausten määrä on noussut juuri kesän alussa. Organisaation laskutuskäytännöt on tärkeää pitää aina mielessä, ja tarvittaessa esimieheltä tai työkaverilta voi varmistaa, että laskun lähettäjä on oikealla asialla, Siivo sanoo.

Poliisi muistuttaa, että huijausyrityksistä ja onnistuineista huijauksista tulee aina tehdä rikosilmoitus.

Huijausta epäillessä alkuperäiset viestit tulee säilyttää. Huijauksen uhrin tulee odottaa poliisin ohjeita rikosilmoituksen tekemisen jälkeen. Maksun tapahduttua tulee heti ottaa yhteyttä omaan pankkiin, jotta maksuja esimerkiksi ulkomaille voitaisiin vielä pysäyttää ja rahoja saada takaisin.