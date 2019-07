Veikkauksella olisi malli ongelmapelaamisen tunnistamiseksi, mutta EU-asetus estää sen käytön – "Mahdollistaisi jopa asiakkaan suoran kontaktoinnin"

Fakta

Pelaamista voi rajoittaa itse

Veikkaus tarjoaa mahdollisuuksia rajoittaa pelaamista niin netissä kuin varsinaisissa myyntipaikoissa. Pelaaja voi esimerkiksi asettaa itselleen pelikiellon haluamalleen ajanjaksolle tai käyttää niin sanottua "paniikkinappulaa", jolla kaikki digipelaaminen katkaistaan vuorokauden ajaksi.

Myös pelisaliin tai kasinolle asiakas voi itse pyytää sisäänpääsykieltoa, joka on kestoltaan vähintään kolme kuukautta ja enintään yksi vuosi.

Veikkauksella on yli kaksi miljoonaa tunnistautunutta asiakasta, joista reilulla 6000 pelaajalla on toistaiseksi voimassaoleva eli vähintään vuoden kestävä pelinesto. Määräaikaisen pelineston on asettanut noin 22 000 pelaajaa. Vuorokauden mittaista pelinestoa käyttää keskimäärin 1000 ihmistä kuukaudessa.

Asiakkaan ei ole mahdollista purkaa asettamaansa pelinestoa, vaikka mieli muuttuisikin. Jopa pisimmän, vähintään vuoden mittaisen eston purkamiseen sisältyy kolmen kuukauden harkinta-aika.

Vuorokauden pelinestoa lukuun ottamatta Veikkaus myös tarjoaa eston yhteydessä mahdollisuutta ongelmapelaajia auttavan Peluurin yhteydenottoon. Viime vuonna Peluurille välitettiin noin 700 yhteydenottopyyntöä.