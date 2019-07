Ulkomailta ostetun hyttyskarkotteen käyttö Suomessa saattaa olla lainvastaista

Suomessa on sallittua käyttää vain sellaisia hyttysvalmisteita, jotka ovat Tukesin hyväksymiä, muistutetaan Tukesin tiedotteessa. Hyväksytyn valmisteen tunnistaa Tukesin lupanumerosta. Hyväksyntä on myös tae siitä, että tuote toimii luvatulla tavalla.

Hyttyskarkotteet ja -myrkyt ovat biosidivalmisteita, joiden maahantuontia sekä EU:n ulkopuolelta että muista EU-maista valvoo Tulli. Mikäli maahan tuotava valmiste ei ole Tukesin hyväksymä, pidättää Tulli tuotteen ja se tulee joko palauttaa ulkomaille tai hävittää täällä maahantuojan toimesta ja kustannuksella.

Biosidiasetus on astunut voimaan vuonna 2012. Se varmistaa, että kaikki biosidivalmisteet arvioidaan samoilla kriteereillä kaikissa Euroopan maissa. Asetus turvaa sen, että hyväksytyt valmisteet ovat riittävän tehokkaita. Ennen karkotteen hyväksymistä yrityksen tulee esittää pätevät koetulokset siitä, että tuote toimii. Mikäli valmisteen luvataan suojaavan viiden tunnin ajan, ei kokeessa yksikään hyttynen saa pistää viiden tunnin aikana.

Lupakäsittelyn yhteydessä Tukes selvittää, onko karkoite tai myrkky turvallinen sekä ihmiselle että ympäristölle ja laatii ohjeet turvallisesta käytöstä. Ulkokäyttöön tarkoitettuja hyttysmyrkkyjä ei tule käyttää sisätiloissa. Höyrystettävät hyttysmyrkyt ovat nimensä mukaisesti myrkkyjä ja ne tappavat liian lähelle eksyvät hyttyset, toisin kuin karkotteet. Sisätiloissa, missä ilma ei vaihdu, nousee hengitettävän myrkyn määrä moninkertaiseksi ulkokäyttöön verrattuna.

Höyryjen ja savujen hengittämistä tulee välttää myös ulkona. Joidenkin valmisteiden käyttöä on lisäksi syytä välttää pienten lasten ja raskaana olevien lähettyvillä. Valmisteen käyttöohjeista on syytä aina tarkistaa, minkä ikäisille lapsille sitä voi käyttää ja kuinka monta kertaa päivässä.

EU-maiden myyntivalikoimissa on eroja riippuen siitä, mihin maihin eri yritykset ovat hakeneet valmisteilleen lupia. Suomen markkinoille on biosidiasetuksen mukaisesti hyväksytty valmisteet, jotka sisältävät DEET- ja IR3535-tehoaineita. Muiden tehoaineiden arviointi on EU-tasolla vielä kesken, joten niitä sisältävät valmisteet on hyväksytty Suomessa kemikaalilain mukaisesti.