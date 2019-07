Siniset ministerit kertovat, mitä heille kuuluu – kirjan kirjoittamista, opiskeluja, vapaaehtoistyötä, lomanviettoa ja uuden etsimistä

Anita Simola

Politiikka on armotonta. Sen saivat tuta sinisten kansanedustajat, joista yksikään ei uusinut valtakirjaansa Arkadianmäelle. Samalla Juha Sipilän (kesk.) hallituksen viisi sinisten ministeriä joutui uuteen elämäntilanteeseen. Mitä seuraavaksi?

Hallituksen vaihtumisesta on kulunut kuukausi. Lännen Media tavoitti yllättävän rentoja sinisiä ministereitä kesälaitumiltaan.

Entinen työministeri Jari Lindström kertoo, että hän kirjoittaa parhaillaan kirjaa.

– Pohdiskelen työllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Mukana on myös ajatuksia kotikaupunkini Kouvolan poliittisesta kentästä, mutta toki kirjoitan myös eduskunnasta ja hallituksen työskentelystä. Tarkoitus on tuoda esille kertomuksia kulisseista. Moni näkee vain päätöksen, mutta ei sitä, mitä kaikkea on tapahtunut ennen sitä.

Kirja on jo hyvässä vauhdissa ja se julkaistaan ehkä tämän vuoden puolella.

– Kirjoitan joka päivä. Kannet on jo kuvattu.

Lindström on jo aiemmin kertonut, että hän ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

– Ongelma on, että tarvitsisin täydennyskoulutusta. En ole tehnyt päivääkään sitä työtä, johon olen kouluttautunut.

Kysymykseen, kutkuttaisiko politiikka vielä jossain vaiheessa, ex-ministeriltä tulee vastaus kuin kaupan hyllyltä.

– Ei houkuta. Tulin, näin ja koitin. Kyllä se oli siinä, hän tiivistää.

Lindström jatkaa, että hänellä on kahdeksan vuoden kokemus eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä sekä ministerinä työllisyyden hoidosta.

– Olisin valmis auttamaan, jos niin halutaan. Mietin, miten tätä kokemusta voisi hyödyntää, jotta 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan.

Hän kertoo olevansa avoin uusille tehtäville, mutta jos työtä ilmaantuu, niin sen pitää olla varma työ.

– Kelalta tuli nopeasti päätös sopeutumisrahasta, mutta sitä voi hakea vain kerran.

Sosiaali- ja terveysministerinä toiminut Pirkko Mattila kertoo viettävänsä kesälomaa, joka soljuu kotitöitä tehden.

Hän on hakenut kahta työtä, joista toinen oli Pelkosenniemen kunnanjohtajan virka. Hän ei tullut valituksi. Toinen haettu työ liittyy terveydenhuoltoalaan.

– Katselen nyt ympärilleni ihan rauhassa. Voisin olla kiinnostunut jatko-opiskeluista Oulun yliopistossa.

Mattilalla on filosofian maisterin paperit maantieteestä. Jatko-opiskelut liittyisivät aluemaantietoon.

– Toinen vaihtoehto on tehdä perusavustustyötä vaikkapa Syyriassa.

Mattila on kouluttautunut myös sairaanhoitajaksi, ja hän on työskennellyt aiemmin kenttäsairaalassa avustustyöntekijänä Haitin maanjäristysalueella. Punaisen Ristin koulutus kansainvälistä avustustyötä varten on niin ikään hankittuna.

Hän kertoo huomanneensa kesän aikana, että elämää on politiikan ulkopuolella.

– On selvää, että menneeseen ei voi jäädä kiinni.

Onko ovi auki politiikkaan?

– Ei hirveästi.

Edellisen hallituksen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho viestittää, että hän viettää kaipaamaansa kesälomaa. Haastattelutkin ovat nyt lomalla.

Puolustusministerinä vaalikauden istunut Jussi Niinistö aikoo lomailla heinäkuun. Virityksiä tulevaisuuden varalle on useita.

Yksi niistä on paluu tutkijan rooliin.

– Toisaalta olen tehnyt historian tutkimusta 15 vuotta. Sain noilta vuosilta suurin piirtein sen, mitä halusin. Toiset 15 vuotta olin mukana politiikassa. Mietin, josko nyt olisi elämässäni kokonaan jonkin uuden kolmannen uran aika. Olisiko se järjestötyötä tai jotakin liike-elämässä? Kokonaan en hylkää akateemista elämää, mutta luulen, ettei tuleva urani ole pelkästään sitä, hän pohtii.

Ulkoministerin salkun neljä vuotta sitten valinnut Timo Soini ei vastannut kyselyihin.

Soini kirjoittaa edelleen blogia, tai plokia kuten hän itse ilmaisee. Aiemmin keväällä hän kirjoitti saaneensa tarjouksen kirjoittaa kirjan populismista.

Valmista tulee hänen mukaansa tämän vuoden puolella.

Soini kirjoittaa, että hän tuntee populismin teeman sekä teoriassa että käytännössä.

Hän päivittää kotisivuillaan saavansa runsaasti kyselyjä siitä, mitä hän aikoo tehdä.

– Kirja on yksi vastaus tähän kysymykseen. Lisäksi olen vastannut myöntävästi muutamaan puhujapyyntöön.

Kirjoituksissaan Soini ei malttanut olla puuttumatta uuden hallituksen kokoonpanoon.

Hän arveli kesäkuussa, että keskustalle käy huonosti "humpuukihallituksessa".

– Laaja maalaisliitto olisi kevyesti Suomen suurin puolue oikein hoidettuna. Se ei kuitenkaan rakennu liberaalille haihattelulle liikennepoliittisena painotuksinaan pyörätiet ja fillarikommunismi, hän lataa.

Soini kirjoitti, että kannatusta keskusta ei saa sopeutumalla feministikurppien kuorolauluun milloin minkä vouhotuksen aisankannattajana.