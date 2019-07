Expressen: Viking Cinderella vaikeuksissa Visbyn edustalla

Maarianhaminan ja Tukholman väliä yleensä seilaava Viking Cinderella -risteilyalus on vaikeuksissa kovan tuulen vuoksi. Alus on tällä hetkellä Gotlannin Visbyn edustalla. Kyseessä on erityisreittiristeily, joita on tällä viikolla tehty aiemmin kaksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä ruotsalainen Expressen.

Matkustaja-aluksen kyydissä on hieman vajaa 1 600 matkustajaa. Alus ei päässyt aamulla rantautumaan Visbyn satamaan tuulen vuoksi.

Alus saattaa joutua palaamaan takaisin kohti Tukholmaa Gotlannin sijaan.

Matkustajat kertovat alukselta ruotsalaismedialle useiden ihmisten kärsivän merisairaudesta. Yön ja varhaisen aamun aikana monet heräsivät laivan kovaan keikkumiseen.

Tuulet ovat tällä hetkellä rajuja myös Suomen merialueilla. Kovan tuulen varoitus on voimassa Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä.

Aallokkovaroitus on asetettu vaaralliseksi Pohjois-Itämeren länsi- ja itäosissa.