Ei enää vedonlyöntiä ENCE:n taistoista – NordicBet lopettaa vedonlyönnin esportsista

Online-peliyhtiö NordicBet on päättänyt lopettaa vedonlyöntikohteiden tarjoamisen esports-kohteista eli elektronisen urheilun otteluista.

Yhtiön tiedotteen mukaan päätös on merkittävä, koska elektronisen urheilun suosio on valtavassa kasvussa, samoin kuin sen vedonlyöntibuumi. Elektroninen urheilu nousi entistä kovemmalla volyymilla suomalaisten huulille, kun kotimaisen e-urheiluorganisaatio ENCE:n Counter-Strike Global Offencive -joukkue menestyi keväällä kansainvälisissä kisoissa finaaliin asti.

E-urheilun katsojamäärät ovat valtavassa kasvussa. Esimerkiksi vuonna 2016 järjestettyä League of Legendsin MM-finaalia seurasi yhteensä 43 miljoonaa katsojaa.

Liikevaihdollisesti esports-vedonlyöntikohteet ovat olleet NordicBetille huomattavia. Yhtiö perustelee päätöstään vastuullisuudella.

– Tässä tapauksessa vastuullisuus ajaa edelle. Pelimme ovat tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Esportsin ammattilaisjoukkueiden pelaajissa on kuitenkin paljon alaikäikäisiä, ja myös lajin faneista suuri osa on nuoria, toteaa yrityksen Head of Marketing Jussi Nurmi tiedotteessa.

Harva yhtiö on tehnyt NordicBetin kaltaisen linjanvedon. Muun muassa kotimainen rahapelijätti Veikkaus tarjoaa asiakkailleen edelleen vedonlyöntiä nuorison suosimissa peleissä, kuten League of Legendsissä, Counter-Strikessä ja DOTA2:ssa.

NordicBet kuuluu pohjoismaiseen Betsson Groupiin. Betsson Group on yksi Euroopan johtavista rahapelisivustoista.