Anakonda kateissa Särkänniemessä

Eilen Särkänniemen uuteen terraarioon muutti kaksi keltaista anakondaa, joista toista ei ole enää eilisen jälkeen nähty.

– Todennäköisesti käärme on piiloutunut terraarion rakenteisiin, joita on nyt alettu purkaa. On kuitenkin teoriassa mahdollista, että käärme on päässyt karkuun terraariosta, kertoo Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu Särkänniemen tiedotteessa.

Käärmeenpoikanen on keltamusta ja kooltaan pieni. Keltaiset anakondat eivät ole myrkyllisiä, mutta pelästyessään käärme saattaa purra ja aiheuttaa lievän loukkaantumisen.

Karanneesta anakondasta huolimatta Särkänniemen Akvaario ja muut kohteet ovat normaalisti avoinna.

Keltainen anakonda on eteläamerikkalainen, myrkytön käärmelaji. Laji on paljon sukulaistaan viheranakondaa pienempi. Keltaista anakondaa kutsutaan myös nimillä paraguaynanakonda ja etelänanakonda.