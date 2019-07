Jo neljä kuuttia hukkunut – WWF vaatii verkkokalastusrajoitusten pidentämistä heinäkuun loppuun

Verkkokalastusrajoitukset, jotka on asetettu saimaannorpan kuuttien suojaksi, päättyivät maanantaina. Kahdessa päivässä oli tullut tietoon kolme kuutin hukkumistapausta Pihlajavedellä sekä Etelä-Saimaalla. Tänään kello 15.00 päivätyn tiedon mukaan kuutteja oli hukkunut jo neljä.

Metsähallitus sai tiedon ensimmäisestä kuutin verkkokuolemasta noin 12 tuntia rajoitusten päättymisen jälkeen. Toinen ja kolmas kuutti löydettiin tiistaina.

WWF vaatii verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun välittömästi: kalaverkkoihin takertuminen on erittäin uhanalaisen saimaannorpan suurin uhka. Järjestö on vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista jo aiemmin, koska kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on nykyisen asetusten voimassaoloaikana siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle.

Vuonna 2016 kalastusrajoituksiin kirjattiin kokoomuksen aloitteesta erillinen lausuma saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi. Lausuman mukaan hallituksen on ryhdyttävä verkkokalastuskiellon laajentamiseen ja muihin lisätoimiin, jos seurantaluvut niin näyttävät.

Nyt kokoomuksen varsinaissuomalainen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén otti kantaa verkkokalastuskiellon laajentamisen puolesta vaatimalla hallitukselta, ja erityisesti ympäristöministeri Krista Mikkoselta (vihr.) toimia.

Sirén kertoo omassa tiedotteessaan, että kuuttien henki ei voi olla kiinni muutamista äänekkäistä vastustajista. Hän toteaa, että kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskieltoa.

Uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset astuivat voimaan pari vuotta sitten. Hyväksytty norppa-asetus jätettiin erityistarkkailuun, joten hallitus on velvoitettu seuraamaan pyydyskuolemia.

WWF haluaa muistuttaa, että jokainen Saimaalla kalastava voi tehdä osansa saimaannorppien suojelussa.

– Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa norppaystävälliset kalastusmenetelmät, esimerkiksi norppaturvallinen katiska ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myöskin etuoikeus. Jos suomalaisille rakas norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta, WWF:n Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo tiedotteessa.

Juttu päivitetty kello 16.29: Kuutteja on löydetty hukkuneena jo neljä.