Italialaisesta Sassolista parlamentin uusi puhemies – äänestys meni toiselle kierrokselle

Anna Kilponen

Kautensa tiistaina aloittanut uusi Euroopan parlamentti on valinnut uudeksi puhemiehekseen Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän (S&D) David-Maria Sassolin Strasbourgissa keskiviikkona. Puhemiehen kausi on kahden ja puolen vuoden pituinen.

Puhemiehen valinta meni toiselle äänestyskierrokselle, sillä kukaan ehdokkaista ei saanut äänteen enemmistöä.

Parlamentin puhemiehen paikalta väistyy italialainen Antonio Tajani, joka edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää.

Sassolin keskustavasemmistolainen S&D edustaa parlamentin toiseksi suurinta puoluetta. Puolueella on parlamentissa 146 paikkaa, kun taas suurimmalla EPP:llä paikkoja on 180.

Valinta noudatteli sikäli tyypillistä kaavaa, sillä kahden ja puolen vuoden pituinen puhemiehen paikka on jaettu useimmiten viiden vuoden välein valittavan parlamentin kahden suurimman puolueen kesken.

Toukokuisten EU-vaalien myötä keskikokoisten ryhmien valta parlamentissa kasvoi, ja se näkyi muiden puhemiesehdokkaiden taustoissa.

Ehdolla olivat myös vihreitä ja Euroopan vapaa allianssi -ryhmää (Greens-EFA) edustava Ska Keller Saksasta, espanjalainen, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän (GUE–NGL) Sira Rego Espanjasta, Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän (S&D) David-Maria Sassoli Italiasta ja Euroopan konservatiiveja ja reformisteja (ECR) edustava Jan Zahradil Tshekistä.

Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai Sassoli (325), toiseksi eniten Zahradil (162), Keller sai 133 ääntä ja Regon oli tyytyminen 42 ääneen. 73 meppiä äänesti tyhjää ensimmäisellä kierroksella.

Toisella kierroksella Sassoli onnistui saamaan äänten enemmistön 345 äänellä. Zahradil sai160 ääntä, Keller 119 ja Rego 43 ääntä. Toisella kierroksella annettiin 667 ja 37 äänesti tyhjää.

David-Maria Sassoli kertoi haluavansa puhemiehenä rakentaa EU:sta demokratian kotia. Myös hänen puheessaan nousivat esiin huoli ilmastonmuutoksesta, siirtolaisuuden lisääntymisestä. Sassoli kertoi puhemiehenä haluavansa edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa luottamusta.

– Haluan modernimman ja avoimemman parlamentin, hän sanoi ja kertoi parlamentissa olevan nyt uutta energiaa uusien edustajien myötä.

Ehdokkaat nostivat puheenvuoroissaan esiin muun muassa toukokuisten EU-vaalien äänestysvilkkauden, joka oli korkein 20 vuoteen.

Esille tulivat myös siirtolais- ja ilmastonmuutoskysymykset, ja joistakin puheista saattoi aistia huolen Euroopan tulevaisuudesta.

Saksalainen Ska Keller painotti puheessaan EU:n roolin olevan tärkeämpi kuin koskaan etenkin ilmastokriisin ratkaisussa ja vastakkainasettelujen sekä vihamielisen retoriikan kitkemisessä. Hänen mukaansa parlamentin ovia pitäisi myös avata kansalaisille.

– EU:n pitäisi olla paikka, jossa kansalaiset osallistuvat keskusteluun. Haluan edustaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sukupuolten tasa-arvoa.

Keller kertoi asuneensa rautaesiripun varjossa Saksan ja Puolan rajan läheisyydessä.– Olen nähnyt, miten Eurooppa tuo ihmisiä yhteen. Minulla on vastuu puolustaa tätä eurooppalaista perintöä, hän sanoi.

Espanjalainen Sira Rego kertoi puheenvuorossaan haluavansa puolustaa työtä tekevien kansalaisten oikeuksia sekä kitkeä epäoikeudenmukaisuutta ja työttömyyttä.

Rego kertoi olevansa huolissaan paitsi taloudellis-sosiaalisesta kriisistä, myös ilmastokriisistä. Hän ehdotti jopa ilmastokriisivaliokunnan perustamista Euroopan parlamenttiin.

– Uusliberaalinen talouspolitiikka on sellaista, jota ei saa normalisoida, hän sanoi.

Rego kertoi myös haluavansa vastustaa rauhaa, fasismia, puolustaa ihmisoikeuksia sekä harjoittaa feministipolitiikkaa.

Tshekkiläinen Jan Zahradil muistutti olleensa Euroopan parlamentissa jo vuodesta 2004 lähtien. Hän toimi jo vuotta aiemmin parlamentin tarkkailijajäsenenä.

– Minulla on kokemusta viisi parlamentin puhemiehestä, ja se tuo asiantuntemusta, hän vetosi äänestäjiinsä.

Hänen mukaansa hyvä puhemies on puolueeton ja neutraali ja sellainen, joka ei edusta itseään, vaan koko parlamenttia.

Hän muistutti myös tasapainon tarpeellisuudesta parlamentissa.

– Viimeisen 15 vuoden aikana Euroopan unioniin on tullut 13 uutta jäsenvaltiota, joista 11 on itäisestä ja keskisestä valtiosta. Minä olen niistä ainoa, joka on ehdolla huippuvirkaan.