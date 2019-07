Maksuhäiriömerkintöjen määrä kasvoi – merkintä jo yli 380 000 suomalaisella

Keäskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli yhteensä 382 700 suomalaisella. Vuodessa määrä on kasvanut 4 000 henkilöllä.

Asiakastieto Groupin tilastojen mukaan ongelmallisin ikäryhmä ovat kolmikymppiset, jotka ovat myös kaikkein aktiivisimpia kuluttajina.

Kolmekymppisistä yli 13 prosentilla on maksuhäiriömerkintöjä ja osuus on vuodessa edelleen kasvanut. Pientä kasvua on lähes kaikissa yli 30-vuotiaiden ikäluokissa aina eläkeläisiin saakka.

Nuorten maksuhäiriöt ovat puolestaan pysyneet laskusuunnassa. Asiakastieto Group kertoi tammikuussa, että nuorimpien aikuisten maksuhäiriöt ovat vähentyneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 lähtien.

– Maksuhäiriöisiä nuoria on nyt selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi alle 20-vuotiaista enää 1,3 prosentilla on maksuhäiriömerkintä, kun vielä vuosi sitten osuus oli lähes 1,7 prosenttia. Loivaa laskua näemme tilastoista muissakin alle 30-vuotiaiden ikäluokissa, Asiakastieto Groupin liiketoiminnanjohtaja Jouni Muhonen kertoo tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Liiketoimintajohtaja pitää hyvänä, että positiivisen luottotietorekisterin perustaminen Suomeen on mukana hallitusohjelmassa ja että positiivisen tiedon tarpeesta ollaan yksimielisiä.

– Valitettavasti uuden rekisterin käyttöön saaminen kestää aivan liian pitkään, vähintään 5-7 vuotta. Poliittinen päätöksenteko ja lainvalmistelu vievät ainakin hallituskauden ensimmäisen puolikkaan. Määrittely- ja koodaustyö ovat kokemuksemme mukaan huomattavasti vaativampia kuin esimerkiksi tulorekisterissä, ja senkin rakentaminen vei vuosia. Ylivelkaantumisongelma paisuu niin nopeasti, ettei Suomella ole varaa jäädä odottamaan. Nyt täytyy alkaa hyödyntää jo tarjolla olevaa tietoa ja välineitä, joilla kuluttajan maksukyky arvioidaan luotettavasti, Muhonen painottaa.