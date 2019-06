Korkeasaaressa syntyi kaksi berberiapinaa – Suomen ensimmäiset poikaset

Korkeasaaren ëläintarhaan on syntynyt kaksi berberiapinan poikasta. Ensimmäinen syntyi tiistaina aamuyöllä, toinen torstai-iltana, Korkeasaaresta tiedotetaan.

Poikaset ovat ensimmäiset Suomessa syntyneet berberiapinat. Muu ryhmä on koottu huonoista oloista pelastetuista yksilöistä.

Eläintarhan mukaan emot ja poikaset voivat hyvin ja toiset apinat ovat toivottaneet uudet perheenjäsenet tervetulleeksi.

Poikaset syntyivät laumaan, jonka muut jäsenet ovat tulleet Korkeasaareen hollantilaisesta kädellisten pelastuskeskuksesta. Ne ovat eläneet aiemmin laittomina lemmikkeinä ja hylätyssä yksityisessä eläintarhassa.

Apinoista muodostettiin Hollannissa uusi perheryhmä, ja työtä laumadynamiikan parantamiseksi on jatkettu Korkeasaaressa.

– Durriya hoitaa tiistaina syntynyttä poikastaan hienosti. Se kantoi poikasen ulos keskiviikkona, ja lauman muut apinat ovat päässeet tutustumaan siihen, kertoo kuraattori Hanna-Maija Lahtinen.

– Nimalin poikanen on vielä hyvin pieni. Molemmat poikaset ovat emoilleen ensimmäiset, joten toivomme, että kaikki sujuu hyvin. Iloitsemme syntymistä, sillä suurempi laumakoko mahdollistaa monipuolisempaa sosiaalista käyttäytymistä.

Annika Sorjonen / Korkeasaari Zo Sekä naaraalla että uroksella on roolinsa poikasten hoidossa.

​

Berberiapinat elävät 10–40 yksilön laumoissa, joissa on sekä uroksia että naaraita. Etenkin naaraiden arvojärjestys on tarkka. Urosten tehtävä on puolustaa laumaa, mutta niillä on roolinsa myös poikasten hoidossa.

Poikanen päätyy usein innokkaiden urosten käsiin jo muutaman päivän ikäisenä. Se kiertää uroksen sylistä toiseen ja kukin haistelee sen sukuelimiä ja roikottaa poikasta. Tarkoitus ilmeisesti on urosten aseman ja keskinäisten suhteiden lujittaminen, eläintarhasta kerrotaan.

Berberiapina on ihmisen ohella ainoa Euroopan alueella elävä kädellinen. Levinneisyysalue on ulottunut Keski-Saksaan ja Irlantiin saakka, mutta nykyisin berberiapinoita on Euroopassa enää Gibraltarilla. Suurin osa berberiapinoista elää Marokon ja Algerian vuoristometsissä.

Laji on erittäin uhanalainen, ja uhanalaisuuden merkittävä syy on laiton lemmikkieläinkauppa. Eurooppaan salakuljetetaan arviolta 200 emoiltaan riistettyä poikasta vuosittain. Tähän joukkoon kuulunee ainakin osa Korkeasaaren lauman apinoista. Korkeasaaren eläintarha suojelee luonnonvaraisia berberiapinoita tukemalla lajin elinalueilla toimivan Barbary Macaque Awareness and Conservation -järjestön työtä.