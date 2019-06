Kolumni: Maksaisin jopa "kyykkyviinistä" 20 euroa – totta kai hinta rajoittaa alkoholinkäyttöä, mutta eikös se ole tavoiteltua?

Marianna Langenoja

Mediassa on nuristu jälleen kerran hallituksen aikeista nostaa alkoholiveroa. Suuttumusta on lietsottu, vaikka hallitus ei ole edes kertonut, miten veronkorotukset jakautuvat ja milloin ne toteutetaan.

Tuntuu siltä, että alkoholiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kerta toisensa jälkeen sen 10 prosentin näkökulmasta, joka juo puolet suomalaisten alkoholista. Suurkuluttajien lompakossa veronkorotukset varmasti tuntuvat, mutta enemmistön ei.

Suurelle osalle suomalaisista alkoholin nauttiminen on satunnainen toimenpide, jota tehdään ilosta muiden seurassa. Silloin pullon hinnalla ei ole merkitystä.

Voisin itse maksaa jopa alahyllyn "kyykkyviinistä" 20 euroa, jos lähimmästä Alkosta ei halvempaa saisi. Ja nyt kun tarkemmin ajattelen, en ehkä sittenkään ostaisi sitä halvinta pulloa, vaan mieluummin sen suosikkini, vaikka se maksaisi vielä vähän enemmän.

Totta kai kova hinta rajoittaisi alkoholinkäyttöä, mutta eikös se ole tavoiteltua? Alkoholista soisi tulevan luksustuote, jota käytetään vain erityistilaisuuksissa.

Suomi on korottanut viime vuosina alkoholiveroa fiksulla tavalla. Nousu on tapahtunut vaivihkaa niin, että kasvaviin hintoihin on ikään kuin turruttu. Tiesitkö, että alkoholiveroa korotettiin viimeksi vuoden 2019 alussa? Nousu oli vain 2–4 prosenttia, joten sitä ei juuri huomannut.

Tästä on hyvä jatkaa.

Virossa viinan hinta laskee maanantaina, mutta etelän viinaralleilla pelottelu alkaa olla jo vanhentunutta. Tilastojen mukaan yhä harvempi hakee juomansa Virosta, eikä rallien määrän uskota juuri kasvavan tänäkään kesänä.

Se ei liene ihme. Jos asuu kehä kolmosen ulkopuolella, matka virolaiseen Alkoon ja takaisin voi kestää kokonaisen päivän. Paluumatka kaljakeissien kanssa ei houkuta.

Miksi Suomi katselee aina alkoholista puhuttaessa etelään, kun muuta politiikkaa verrataan länsinaapureihin? Julkisessa keskustelussa voitaisiin useammin muistuttaa, että Pohjoismaissa harrastetaan varsin tiukkaa alkoholipolitiikkaa.

Ruotsissa alkoholi taitaa olla halvempaa kuin Suomessa, mutta siellä on turha lähteä ruokakauppaan ostamaan yli 3,5-prosenttista. Tekee muuten hyvää vierailla joskus oslolaisessa viinakaupassa. Sen jälkeen ei hetkeen kehtaa jurnuttaa Suomen hinnoista.

Hallituksen kaavailemat 50 miljoonan euron korotukset alkoholiveroon ovat siis tervetulleet, jos niillä on pienikin mahdollisuus vähentää suomalaisten alkoholinkulutusta.

Mikäli viinan juontia halutaan kuitenkin valtion tasolla edistää, kannattaisi mieluummin pohtia ravintola-anniskelun arvonlisäveron laskemista. Se saattaisi kohentaa työllisyyttä ja saisi ihmiset ulos kohtaamaan toisiaan.